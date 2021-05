Valeriu Gheorghita: "COVID-19 va capata in viitor un caracter sezonier, ca orice alta viroza respiratorie"

"Odata cu aparitia unor tulpini virale mutante, trecerea prin boala nu ne mai ofera protectie semnificativa. Tocmai de aceea avem nevoie de vaccinare, pe de o parte pentru a creste numarul de persoane care nu mai sunt receptive la boala si pe de alta parte pentru a creste protectia fata de aceste noi tulpini virale mutante. Este important sa intelegem ca pandemia nu s-a terminat si avem nevoie de consolidarea acestui tip de raspuns foarte bun din punct de vedere epidemiologic.Altfel, in perioada lunilor urmatoare este foarte probabil - pentru ca si aceasta boala, COVID-19 va capata in viitor un caracter sezonier ca orice alta viroza respiratorie data de infectia cu coronavirusurile comunitare - deci se asteapta ca in perioada sezonului rece sa avem o crestere a numarului de cazuri, cu atat mai mult cu cat numarul celor receptivi inca la aceasta infectie va fi mare", a afirmat Valeriu Gheorghita, marti, intr-o conferinta de presa.In acest context, medicul a subliniat importanta imunizarii si protejarii celor vulnerabili care vor fi, pe viitor, persoanele cele mai afectate de infectia cu acest virus."Cred ca o boala prevenibila prin vaccinare, cum este in momentul de fata COVID-19, este trist ca constati ca sunt in continuare oameni care, din pacate, isi pot pierde viata din cauza acestei boli, in conditiile in care avem la indemana un vaccin care este sigur, care si-a dovedit eficienta. Sunt peste 1,5 miliarde de doze administrate la nivel global, datele sunt cat se pate de solide si nu mai avem motive sa propagam tot felul de idei legate de siguranta si de eficienta acestor vaccinuri", a aratat Valeriu Gheorghita.