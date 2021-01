Cum explica autoritatile ca vaccinul anti-COVID-19 a fost livrat in cutii de pizza la Ialomita: "Sunt puse intr-o lada frigorifica calificata"

Valeriu Gheorghita a declarat ca acele cutii de pizza au fost puse intr-o "lada frigorifica calificata", a carei temperatura este monitorizata in permanenta, pe tot parcursul traseului, din momentul in care dozele pleaca din frigider si pana cand ajung in centrele regionale de vaccinare."Acele cutii sunt puse intr-o cutie frigorifica calificata, care prezinta un data-logger care monitorizeaza in permanenta temperatura. Acele informatii referitoare la respectarea conditiilor de temperatura sunt descarcate in calculator si se pot vedea pe tot parcursul pe care acel vaccin il parcurge din momentul in care pleaca din frigider pana cand ajunge in centrul regional.Evident ca la preluarea dozelor de vaccin in centrul regional exista un proces verbal de predare preluare si exista un aviz de insotire al acestor doze unde este obligatoriu sa se specifice si sa se verifice respectarea conditiilor de temperatura", a declarat Valeriu Gheorghita.Citeste si: Dozele de vaccin anti-COVID-19 au fost livrate in judetul Ialomita in cutii de pizza