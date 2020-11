Valeriu Gheorghita, medicul militar care conduce campania nationala de vaccinare anti-Covid: Cand va ajunge vaccinul in Romania si cine va avea prioritate

"Vaccinul in Romania va fi disponibil imediat ce va primi toate autorizatiile de punere pe piata de la Agentia Europeana a Medicamentului. Acest lucru se preconizeaza a fi dupa a doua jumatate a lunii decembrie, poate in scenariile mai realistae la inceputul lunii ianuarie", a spus Valeriu Gheorghita pentru Stirile PRO TV Potrivit acestuia, "vaccinurile care in momentul de fata sunt in studiu pentru imunizarea impotriva SARS-Cov-2 se suprapun peste trei tipuri de lanturi de frig. Si anume lantul de frig cel mai riguros, la minus 80 de grade, vorbim de un lant de frig la minus 20 de grade si de un lant de frig obisnuit, la 2 grade. Noi nu avem o certitudine in momentul de fata vizavi de unul sau mai multe vaccinuri, motiv pentru care trebuie sa fim pregatiti pentru orice tip de scenariu. Romania, in momentul de fata, este pregatita sa preia aceste tipuri de vaccinuri indiferent de conditiile de frig la care ar trebui pastrate si distribuite"."Principala zona de stocare este Institutul Cantacuzino si vom avea mai multe centre regionale de stocare si distributie. Sunt in momentul de fata dezbateri pentru identificarea celor mai bune solutii, astfel incat la momentul cand vom avea un vaccine disponibil in Romania sa nu existe sincope in tot cee ace inseamna recepie, stocare, distributie pana la nivelul fiecarui centru de vaccinare in teritoriu", a mai spus medicul militar.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva Covid-19 a explicat si care sunt categoriile de persoane prioritizate in cadrul acestei campanii.Astfel, "vorbim de prima categorie si anume lucratorii din sistemul medical si cei din domeniul asistentei sociale. Foarte probabil ca aici vom vorbi de vaccinarea la locul de munca.A doua categorie mare de persoane prioritizate pentru vaccinare o reprezinta persoanele vulnerabile, de peste 65 de ani si persoanele cu boli cronice, la care se adauga cei care deserves activitatile esentiale din infrastructura critica.Si aici avem doua abordari: vaccinarea la centrele de vaccinare, care vor fixe/mobile si prin echipele mobile de vaccinare care se vor deplasa la locul de munca. Iar in cea de-a treia etapa, in care vom vorbi de vaccinarea populatiei generale, abordarea este mult mai larga.Vom vorbi de vaccinarea la centrele de vaccinare fixe/mobile, se vor include si activitatile de vaccinare prin intermediul retelei de medicina primara, de medicina de familie, in idea de a largi accesibilitatea fiecarei persoane la vaccinare, pentru ca ne intereseaza ca intr-un timp relativ scurt sa avem o acoperire cat mai mare la nivelul populatiei", a mai spus Valeriu Gheorghita.