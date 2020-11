Medicul militar Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid: Ne asteptam ca in decembrie sa avem primele doze de vaccin

"In cel mai fericit caz, ne asteptam ca in a doua jumatate a lunii decembrie, spre sfarsitul lunii decembrie, sa avem disponibile primele doze de vaccinuri de la cel putin o companie producatoare. In scenariul pesimist, probabil ca vorbim de luna ianuarie-februarie. Ar fi cel putin 2,4 milioane de doze de la Astra Zeneca si probabil tot atatea doze de la Pfizer", a declarat Valeriu Gheorghita, duminica seara, la Digi 24.El a precizat ca din aceste doze probabil vor fi vaccinatisi va incepe vaccinarea celei de-a doua categorii, formata din persoanele in stare de vulnerabilitate din punct de vedere medical: varstnici si bolnavi cronici. El a mentionat ca personalul din invatamant va fi considerat ca fiind parte a personalului din infrastructura critica, urmand a fi vaccinat in a doua transa.In ceea ce priveste procesul de vaccinare, va exista un personal medical care va face triajul, un medic si un asistent care vor efectua vaccinarea, si un al treilea tip de personal care introduce datele in sistem. Va fi si o alta categorie de personal, care va asigura protectia echipelor de vaccinare. Acest tip de personal va putea include medici din scoli, dar si rezidenti care sa isi desfasoare activitatea sub coordonarea medicilor.se va face electronic, telefonic sau prin intermediul medicului de familie pentru persoanele din categoria varstnicilor sau celor care sufera de boli cronice.