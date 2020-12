Valeriu Gheorghita: Pe 26 decembrie va fi livrata prima transa simbolica de circa 10.000 de doze de vaccin anti-COVID

El a vizitat, vineri, Centrul national de stocare a vaccinurilor anti-COVID, aflat la Institutul "Cantacuzino" din Bucuresti, si a precizat ca mai intai vor fi imunizati lucratorii din sistemul medical, in etapa a II-a - populatia la risc, pentru personalul esential, si, in ultima etapa, populatia generala."Este o facilitate pregatita sa primeasca vaccinurile, dupa ce Agentia Europeana a Medicamentului va elibera autorizarea conditionata de punere pe piata. Din ceea ce noi stim la momentul actual, pe 26 decembrie va fi livrata prima transa simbolica de circa 10.000 de doze, doze care, ulterior, vor fi distribuite catre spitalele de linia unu, spitalele care au intrat in prima linie impotriva COVID-19 in aceasta pandemie", a declarat Valeriu Gheorgita la evenimentul de prezentare a Centrului national de stocare a vaccinului COVID-19, la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino".El a precizat ca, in "imediata zi care urmeaza dupa livrarea primei transe, vaccinurile vor fi distribuite catre aceste 10 unitati sanitare"."Ulterior, pe masura ce calendarul de livrare va intra in functiune, vor fi livrate catre celelalte unitati sanitare, unde sunt infiintate centre de vaccinare, incepandu-se efectiv activitatea de vaccinare, conform strategiei", a explicat Gheorghita.Activitatea de vaccinare se va desfasura in baza unui sistem de programare."Lucratorii din sistemul medical vor fi programati de catre unitatile angajatoare, cei cu boli cronice si persoanele peste 65 de ani vor fi programati prin medicul de familie si prin intermediul directiilor de asistenta sociala din cadrul consiliilor locale. Personalul esential va fi programat prin institutiile angajatoare, iar populatia generala va avea trei modalitati diferite de programare - prin platforma unica, telefonic, individual prin sistemul online sau prin intermediul medicului de familie", a declarat Gheorghita.Potrivit platformei Guvernului dedicata vaccinarii, cele 10 unitati sanitare unde vor fi distribuite primele doze de vaccin anti-COVID sunt:1. Brasov - Spitalul Clinic de Boli Infectioase2. Bucuresti - Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"3. Bucuresti - Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Dr. Victor Babes" (inclusiv sectia externa modulara Pipera)4. Cluj - Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Cluj-Napoca5. Constanta - Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Constanta6. Dolj - Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes", Craiova7. Iasi - Spitalul Clinic de Boli Infectioase8. Maramures - Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr Nicolae Rusdea", Baia Mare9. Suceava - Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava10. Timis - Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes", Timisoara (inclusiv sectia exterioara a acestui spital - sectia clinica de recuperare cardiovasculara - din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara).CITESTE SI: Purtatorul de cuvant al BOR: "Pozitia Patriarhiei Romane a fost si ramane una favorabila vaccinarii, insa Biserica nu se poate pronunta in probleme de ordin strict medical"