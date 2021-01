Valeriu Gheorghita: Peste 90.000 de persoane programate la vaccinare pentru luna ianuarie, dar programarile continua

"Pentru toata luna ianuarie, inclusiv transa din decembrie, vorbim de circa 750.000 de doze, deci practic acest numar de doze este suficient pentru a acoperi prima etapa", a spus el.Medicul a mentionat ca, in cele 900 de centre de vaccinare, capacitatea ar putea sa atinga 140.000 de persoane in fiecare zi, insa pentru a se putea vaccina atatea persoane ar trebui sa fie disponibile dozele de vaccin.Valeriu Gheorghita a facut referire, duminica seara, intr-o interventie telefonica la Digi 24, la unele disfunctionalitati care au aparut in perioada 31 decembrie - 2 ianuarie, intrucat o parte dintre centrele de vaccinare isi incep activitatea de luni. El a vorbit despre o "lipsa de sincronizare" a platformei de programare, care a permis programarea unui numar mic de persoane, pana cand s-a putut "reseta" calendarul de programare in conformitate cu inceperea activitatilor de vaccinare."A fost o situatie extrem de neplacuta, pe care mi-o asum, insa fiecare persoana, pot sa va asigur, a fost sunata si s-a explicat aceasta problema legata de sistemul de programare si a fost reprogramata. Deci din acest punct de vedere lucrurile sunt corectate, insa activitatea ar trebui sa fie normala incepand de maine si sa nu mai existe probleme de acest gen", a subliniat medicul.El a explicat ca fiecare centru de vaccinare solicita necesarul de vaccinuri, iar Directia de Sanatate Publica face centralizarea si anunta centrul de stocare."Practic, daca ne facem un necesar corect de vaccinuri si avem o evaluare cat se poate de clara a persoanelor programate in sistemul de programare pe centrul la care noi facem referire, atunci nu ar trebui sa existe aceasta problema. Au mai fost situatii, pentru ca eu am transmis cat de poate de clar ca persoanele care se adreseaza unui centru, chiar daca nu sunt programate, sa incercam sa asiguram vaccinarea acestor persoane, desigur in mod deosebit, tinand cont de persoanele care deja au o programare facuta, dar daca vom mai avea vaccinuri ar trebui sa asiguram si vaccinarea persoanelor care se prezinta spontan la un centru de vaccinare, respectand toate celelalte proceduri medicale, de triaj si tot ce inseamna reguli de buna practica medicala", a adaugat Valeriu Gheorghita.El a mentionat ca, pana sambata, erau peste 90.000 de persoane programate pentru luna ianuarie, dar programari se fac in continuare."Pentru toata luna ianuarie, inclusiv transa din decembrie, vorbim de circa 750.000 de doze, deci practic acest numar de doze este suficient pentru a acoperi prima etapa, etapa care, de fapt, cuprinde un numar estimativ de circa 300.000 de persoane, atat lucratori din sistemul medical, cat si social, daca ne gandim la faptul ca am avea o rata de acoperire, teoretic, de suta la suta, chiar si in acest caz vom putea asigura atat doza initiala, cat si rapelul, si mai avem un rest de circa 150.000 de doze care vor putea fi alocate cel putin in prima faza pentru personalul din centrele rezidentiale si medico-sociale, pentru ca vorbim de un numar de circa 40.000 de persoane internate in aceste centre", a afirmat medicul.El a precizat ca ritmul de vaccinare va trebui sa tina cont de disponibilitatea dozelor."Capacitatea de vaccinare in cele 900 de centre de vaccinare ar putea sa atinga cel putin 140.000 de persoane in fiecare zi. Daca am avea atatea vaccinuri, atunci as putea sa va spun ca in perioada lunii martie am putea deja sa vorbim de cea de-a treia etapa de vaccinare a populatiei generale", a sustinut el.Vaccinarea impotriva COVID-19, pentru Etapa I, se extinde, incepand de luni, in toate judetele din tara, anunta autoritatile. Duminica a inceput distribuirea a peste 36.000 de doze de vaccin solicitate de centrele de vaccinare din judete."Incepand de maine, 4 ianuarie 2021, activitatea de vaccinare pentru Etapa I se va extinde pe tot teritoriul Romaniei. Astfel, vor intra in activitate, la nivel national, peste 90% din cele 376 de centre de vaccinare care deservesc personalul medical si personalul din centrele medico-sociale", a transmis, duminica dupa-amiaza, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).CITESTE SI: Trump afirma ca numarul deceselor din cauza epidemiei a fost "exagerat". Replica dura a lui Anthony Fauci