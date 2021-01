Valeriu Gheorghita, seful Campaniei de vaccinare: 85% din personalul medical va fi vaccinat. Este un semnal puternic de incredere

Col. dr. Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea, a declarat, pentru StirileProTv.ro , ca prima etapa a fost un succes, in conditiile in care se va ajunge la 85 % de vaccinati in randul cadrelor medicale.Legat de etapa a doua, Valeriu Gheorghita a spus ca "in ultimele 2 zile au fost peste 175.000 de persoane noi care s-au inscris in platforma informatica, dintre care 56% sunt persoane peste 65 de ani, iar aproximativ 22% sunt persoane cunoscute cu boli cornice, restul de 22 % sunt persoane care deservesc activitati esentiale".Potrivit sefului Campaniei de vaccinare, "in circa 53% din cazuri au fost programate prin intermediul persoanelor fizice, in 13% din cazuri au fost programati prin serviciul de call center si doar in 5% din cazuri prin intermediul medicilor de familie sau intermediul medicilor curanti"."Vom face o evaluare saptamana viitoare pentru a putea deschide in urmatoarele 20 de zile locuri pentru a putea programa alte persoane. In aceste centre care pana la acest moment au fost infiintate nu mai putem asigura programarea, avand in vedere ca deja dupa 20 de zile, incepand din ziua 21, persoanele astazi programate trebuie sa-si efectueze rapelul. Si atunci urmeaza sa redeschidem alte centre de vaccinare", a mai spus Gheorghita.Conform sursei citate, Valeriu Ghoerghita a mai precizat ca "astazi se implinesc 3 saptamani de cand am demarat Campania de vaccinare in Romania, odata cu celelelalte state ale UE. Peste 70% dintre persoanele cuprinse in etapa 1 au fost deja vaccinate, din estimarile noastre mai sunt 17% programate pana la 31 ianuarie, ceea ce inseamna ca vom depasi un prag de 80- 85% dintre lucratorii din sistemul medical si social care vor fi vaccinati. Reprezinta un semnal puternic de incredere", afirma coordonatorul campaniei nationale de vaccinare.Valeriu Gheorghita a mai spus ca "aceste doze sunt calculate sa asigure atat rapelul acestor persoane, al persoanelor noi, dar si al persoanelor care sunt nou programate. Noi vom extinde numarul de centre, astfel incat dozele care urmeaza sa vina dupa jumatate lunii februarie si luna martie sa poata fi folosite la capacitate maxima".