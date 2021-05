Valeriu Gheorghita nu exclude riscul revenirii la o situatie grava. "Acesta scade daca un numar cat mai mare de persoane se vaccineaza"

Este important, repet, sa mentinem acest control , pandemia nu a trecut si oricand putem sa avem derapaje daca nu suntem atenti la masuri, la respectarea lor. Ceea ce mi se pare foarte important si cred ca acest mesaj trebuie inteles, ca da, suntem intr-o situatie buna din punct de vedere epidemiologic, dar trebuie sa o mentinem si sa o consolidam. Cum facem asta? Prin vaccinare, bineinteles", a declarat Valeriu Gherrghita la sosirea la Bran.Prezent sambata la Castelul Bran, unde are loc a doua etapa a maratonului special de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita participa, alaturi de echipa medicala mobila, la vaccinarea turistilor care au ales sa se imunizeze la castel."Cred ca relaxarile anuntate si care, iata, incep chiar de astazi, reprezinta un pas concret catre normalitate, este un pas asteptat de toata lumea si arata eficienta masurilor, atat a celor de preventie, a celor nefarmaceutice, cat si eficienta vaccinarii. Insa este important sa consolidam aceasta evolutie favorabila din punct de vedere al pandemiei, sa avem predictibilitate si stabilitate pe termen lung incat progresiv sa putem ridica si alte restrictii si sa nu mai stam cu teama ca ne intoarcem iarasi de la punctul zero, ca ne lovi iarasi de o crestere a numarului de cazuri si de un sistem medical care ajunge la o capacitate maximala.Este momentul sa constientizam cu totii importanta vaccinarii ca masura care ne asigura pe termen lung stabilitate din punct de vedere epidemiologic si ne odfera o siguranta mai mare noupa, comunitatilor noastre si tarii in general", a afirmat Valeriu Gheorghita la Bran.Intrebat daca exista riscul revenirii la o situatie grava din punct de vedere epidemiologic in urma masurilor de relaxare a unor restrictii, Gheorghita a raspuns ca acest risc scade daca un numar cat mai mare de persoane se vaccineaza."Cu siguranta, orice masura de relaxare asociaza, prin interactiunea crescuta dintre persoane, un risc mai mare de transmitere a infectiei, insa atat timp cat numarul persoanelor receptive, susceptibile la infectie se reduce fie prin vaccinare - cel mai important - fie cei care au trecut eventual prin infectie, riscul de recadere din punct de vedere epidemiologic scade.Eu, personal, nu ma astept ca dupa aceasta perioada de 1 mai sa inregistram o crestere semnificativa a numarului de cazuri, cred ca situatia intra intr-o perioda de control din punct de vedere epidemiologic. Este important, repet, sa mentinem acest control, pandemia nu a trecut si oricand putem sa avem derapaje daca nu suntem atenti la masuri, la respectarea lor. Ceea ce mi se pare foarte important si cred ca acest mesaj trebuie inteles, ca da, suntem intr-o situatie buna din punct de vedere epidemiologic, dar trebuie sa o mentinem si sa o consolidam. Cum facem asta? Prin vaccinare, bineinteles", a adaugat medicul.Gheorghitaa a transmis un apel catre primari, in special catre cei din localitatile rurale, de a sprijini campania de vaccinare, sustinand ca acestia "cunosc mai bine realitatea de la fata locului".Maratonul de vaccinare de la Castelul Bran a debutat la finalul spaptamanii trecute si continua, find programate patru week-end-uri in care turistii se pot imuniza.