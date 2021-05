Valeriu Gheorghita: "Peste 700 de medici de familie au primit deja doze de vaccin". Care este serul folosit predominant

Principalele declaratii ale lui Valeriu Gheorghita:- Vaccinarea prin cabinetele de medicina de familie. Azi, 11 mai, aproximativ 738 de medici de familie au primit doze de vaccin si se vaccineaza in 372 de cabinete in acest moment, in 38 de judete plus Bucuresti. Doar in Botosani, Ilfov si Vrancea nu a inceput inca activitatea. Au fost trimise 30.330 de doze de vaccin, cea mai mare parte Johnson&Johnson.- In perioada 4-11 mai s-a derulat maratonul de vaccinare in cele 7 spitale militare din Romania. S-au vaccinat 19.272 de persoane. Astazi este ultima zi a maratonului.- Incepand cu 8 mai toate persoanele care doresc sa se vaccineze se pot prezenta direct la toate centrele de vaccinare. Acest lucru se face in limita capacitatii de vaccinare a centrului si a dozelor disponibile. Persoanele peste 60 de ani se pot prezenta pe tot parcursul programului, iar restul dupa ora 14:00.- La momentul prezentarii se va elibera un bon de ordine care corespunde cu numarul de locuri si doze disponibile. Persoanele care se prezinta suplimentar vor fi alocate pentru zilele urmatoare. Raman prioritare persoanele care s-au programat in platforma la centrul respectiv.- Au fost vacinate 312.812 persoane in aceste zile, atat persoane cu programare in platforma, cat si persoane care s-au vaccinat direct.- Mesajul nostru este ca avem cel putin 30% persoane care s-au prezentat direct prin prezenta la centru fata de persoanele programate.- Demararea activitatilor de vaccinare cu paturi in cele private si de stat este o prioritate. Activitatea poate sa inceapa in spitalele unde exista deja un centru de vaccinare. Dozele vor fi alocate pentru pacientii internati eligibili.