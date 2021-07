Care a fost cea mai neagră perioadă prin care a trecut România în timpul pandemiei. Infectările zilnice depășeau 10.000 de persoane

Valul doi al pandemiei de coronavirus în România

1 octombrie 2020 – 2.086 de cazuri

15 octombrie 2020 – 4.013 cazuri

1 noiembrie 2020 – 5.324 de cazuri

18 noiembrie 2020 – 10.269 de cazuri

5 decembrie 2020 – 8.072 de cazuri

31 decembrie 2020 – 4.322 de cazuri

15 ianuarie 2021 – 3.353 de cazuri

31 ianuarie 2021 – 1.825 de cazuri

Decesele cauzate de coronavirus în valul doi

1 octombrie 2020 – 57 de decese

15 octombrie 2020 – 78 de decese

1 noiembrie 2020 – 128 de decese

15 noiembrie 2020 – 138 de decese

1 decembrie 2020 – 253 de decese

15 decembrie 2020 – 223 de decese

31 decembrie 2020 – 215 decese

15 ianuarie 2021 – 72 de decese

Situația la ATI

1 octombrie 2020 – 557 de pacienți la ATI

15 octombrie 2020 – 721 de pacienți la ATI

1 noiembrie 2020 – 910 pacienți la ATI

15 noiembrie 2020 - 1.169 de pacienți la ATI

1 decembrie 2020 - 1.259 de pacienți la ATI

15 decembrie 2020 - 1.255 de pacienți la ATI

1 ianuarie 2021 - 1.111 pacienți la ATI

15 ianuarie 2021 - 1.091 de pacienți la ATI

Valul trei al pandemiei în România

Previziunile pentru valul patru

Valul doi a fost cel mai agresiv și a început să își facă simțită prezența în octombrie 2020, când numărul cazurilor zilnice a început să crească îngrijorător.Dacă la începutul lunii octombrie 2020 infectările zilnice se mențineau la 2.000 – 3.000, acest lucru s-a schimbat rapid. La sfârșitul lui octombrie erau deja circa 5.000 de cazuri zilnice, iar vârful a fost atins în 18 noiembrie 2020, ziua în care am atins recordul de 10.269 de îmbolnăviri, cel mai mare număr de până acum.Scăderea a venit lent. Luna decembrie 2020 a adus între 5.000 și 7.000 de cazuri zilnice și am ajuns de unde am pornit abia în ianuarie 2021, adică la 2.000-3.000 de infectări pe zi.Tot în timpul valului doi a fost înregistrat și un record în privința deceselor. Este vorba despre ziua de 1 decembrie 2020, când 253 de persoane au pierdut lupta cu COVID-19.Numărul a fost ridicat în toată această perioadă, oscilând între zeci și sute.Nici valul trei nu a fost unul ușor. Cu toate că numărul cazurilor zilnice a fost mai scăzut, cel al deceselor nu a înregistrat scăderi considerabile.La începutul lunii martie 2021, infectările noi se apropiau din nou de 4.000. Vârful acestui val a fost în 25 martie, cu 6.651 de cazuri noi. Abia la sfârșitul lunii aprilie au scăzut sub 2.000.Decesele au oscilat între 100 și 200 pe parcursul lunii martie. Vârful a fost în 20 aprilie, când 249 de oameni și-au pierdut viața, cu doar patru mai puțini decât în cazul recordului din valul doi. Numărul deceselor a început să se mențină constant sub 100 abia din luna mai.În 15 martie, la ATI erau 1.225 de pacienți la ATI. O lună mai târziu, numărul ajunsese la 1.518. Abia din luna mai numărul a scăzut sub 1.000. Mai exact, în 15 mai, la ATI erau internate 784 de persoane.Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, a declarat vineri, 30 iulie, că Institutul Național de Sănătate Publică estimează că vom avea peste 1.600 de infectări zilnice la mijlocul lunii septembrie.Totuși, s-ar putea ca evoluția să fie mai rapidă ținând cont că tulpina Delta este mai contagioasă și că începe să devină dominantă.”Ei (n.r. – INSP) au estimat că la mijlocul lui septembrie vom avea peste 1.600 de cazuri pe zi, dar la cum evoluează lucrurile, le vom trimite să reanalizeze, că s-ar putea ca evoluţia să fie mai rapidă şi numărul mare de cazuri să apară mai repede decât 15 septembrie. Practic, creşterile sunt mult mai rapide cu tulpină Delta comparativ cu celelalte tulpini”, a declarat Ioana Mihăilă.