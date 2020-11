Medicul Cristian Oancea: Valul trei al pandemiei de COVID-19 va fi in februarie-martie 2021

"In ultimul timp, unii experti au atras atentia la nivel international si national ca va urma si valul al treilea al pandemiei, in februarie - martie, si este posibil ca acest val sa ne prinda cu spitalele pline. Vaccinarile trebuie obligatoriu facute antigripal si antipneumpcocic. Personal, m-am vaccinat cu ambele, anul acesta. Dar trebuie sa tinem minte ca nu acesta este vaccinul care sa ne protejeze de COVID-19. Vaccinarile antigripale si antipneumococice nu protejeaza de COVID-19, dar conform unor studii, vaccinarea antigripala reduce cu 40% riscul de infectare cu coronavirus , ceea ce este foarte important. Ele reduc morbiditatea si mortalitatea la grupurile de risc, inclusiv la personalul medico-sanitar. Accentuez acest aspect pentru ca sunt convins caodata cu aparitia vaccinului va exista iarasi un curent de conspirationisti, care vor spune ca sunt metale grele, ca omoram oamenii etc. Ne trebuie inclusiv o lege a vaccinarii", a afirmat managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, Cristian Oancea.Pneumologul a reiterat ca masurile de prevenire si control al contaminarilor cu SARS-CoV-2, ca masuri de civilizatie, raman aceleasi pe care medicii le repeta de noua luni, respectiv purtatul mastii, distantarea sanitara, spalarea mainilor si neatingerea nasului, a fetei si a ochilor cu mainile nespalate, acestea fiind principalele porti de intrare a virusului in organism.Cristian Oancea a recomandat purtarea mastilor medicale si nu a celor din alte textile, intrucat daca este un virus sau un contact cu un pacient infectat, microparticulele de virus pot sa adere pe masca de bumbac sau de panza si raman acolo, putand fi inhalate de purtatorul ei. Aceasta, pentru ca nu toti isi dezinfecteaza zilnic masca de panza, si nu toti o sterilizeaza."S-a observat ca prin purtarea mastii in perioada de vara, la astmaticii alergici la polen s-a redus riscul de exacerbare. Mastile FFP3 sunt cele mai sigure, avand un grad de filtrare a virusului de 99,5%, retinand inclusiv azbestul care cauzeaza cancerul pulmonar", a punctat medicul.In cadrul prezentarii intitulate "Forme grave de pneumonie in infectia SARS-CoV-2. Sustinerea pacientului roman si a personalului medical", Cristian Oancea a aratat ca aceasta pandemie este, intre altele, un teren al incertitudinilor si al controverselor, pentru ca pe plan mondial, ceea ce astazi este tratament, maine nu mai e valabil; un teren al schimbarilor, tinand cont ca inclusiv viata tuturor s-a schimbat radical si trebuie sa invatam sa traim cu acest virus, un teren al fricii sociale, profesionale, "al fricii noastre de noi insine, al fricii care incercam sa nu ne doboare"."Cercetatorii au facut sase clustere care pot prezice o evolutie severa, dar fiecare pacient are o patologie particulara. Ne bazam foarte mult in practica noastra pneumologica pe imagistica in COVID si nu trebuie sa facem din computer tomograf o metoda de sceening. In tara noastra, diagnosticul inca se bazeaza pe RT-PCR si s-a introdus in spitalele care au unitati de primiri urgente testele rapide cu un grad de sensibilitate ridicat, de 90 - 93%", a mentionat pneumologul.Cristian Oancea si-a concluzionat interventia cu faptul ca COVID-19 este o boala noua, cu o evolutie clinica impredictibila, in special pentru populatii vulnerabile, factorii de risc stiuti fiind diabetul, obezitatea, HTA, neoplaziile."Am facut un studiu care arata ca cea mai mare rata de mortalitate este in ATI. La pacientii intubati am facut un studiu care indica sub 10% rata de supravietuire. La noi in spital este de 6%. Per total, la ATI, incluzandu-i si pe cei care nu sunt intubati, rata de supravietuire este de 33-34%. Inca, si la aceasta data, nu avem o strategie eficienta de tratament, asteptam vaccinul care speram sa vina in ianuarie si trebuie sa personalizam schema de terapie de la caz la caz", a incheiat Cristian Oancea.Citeste si: Rezultatul final al testelor clinice. Care este procentul de eficienta al vaccinului anti-COVID-19 conceput de Pfizer/BioNTech