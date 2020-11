"Vand pulovere sfintite ce ofera protectie 100% contra COVID- 19". Pana unde poate merge credulitatea pe internet

Asta in contextul in care autoritatile europene au anuntat deja ca un al treilea vaccin anti-COVID este aproape de a fi autorizat."Vand pulovere sfintite ce ofera protectie 100% contra Covid19 celor care le poarta! Detalii in privat," este anuntul tinerei. Imediat, zeci de giurguveni au intrebat care este pretul puloverelor.Au fost si alte persoane care au luat atitudine: "OPC-ul are tematica pentru vanzarile online a produselor protectie anticovid! Sa le facem un printscreen! Sa verifice daca aceste produse sunt conforme!"Altii au atras atentia ca ar putea fi vorba de un anunt inselator: "Hmmm multa lume fara substanta cenusie", "Ceeeee?????!!!!! Nu pot sa cred asa ceva. chiar asa inculti am ajuns sa fim??? . Sper sa fie o gluma" sau "No comments!!Deci chiar ramai fara replica cand vezi asa ceva!!".Altii oameni insa au ironizat anuntul.