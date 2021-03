O mutatie belgiana COVID-19 ridica semne de intrebare: "N-am mai vazut asa ceva"

100 de cazuri studiate

"N-am mai vazut asa ceva", declara Vincent Bours, seful laboratorului de analiza si secventiere a SARS-CoV-2 din Liege pentru cotidianul Le Soir.Aceasta noua varianta nu se comporta ca celelalte.De obicei se observa o pierdere a unor fragmente de ADN la copii.Insa, varianta belgiana, din contra, prezinta numeroase adaugiri - "o insertie de noua nucleotide in secventa proteinei Spike", precizeaza cercetatorul belgian.Prevalenta variantei creste in regiunile Bruxellesului, Brabantului flamand si Hainaut, insa situatia nu este alarmanta.Doar 100 de cazuri au fost studiate.Este, asadar, devreme sa se spuna daca este mult mai contagioasa sau mai periculoasa decat celalte variante.Ea vizeaza mai ales pacienti ingrijiti in ambulatoriu si nu la reanimare."In privinta rezistentei la vaccinuri, nu avem niciun indiciu. Nu avem vreun argument care sa arate ca trebuie sa ne ingrijoram peste masura", da asigurari, la postul de radio RTBF doctorul Emmanuel Andre, un microbiolog la Universitatea Catolica din Louvain.B 1.214 nu este, asadar, clasata in categoria "ingrijoratoare" - variants of concerns -, ca cele sud-africana, britanica sau braziliana.Varianta belgiana ar fi putut sa-si uzurpe "nationalitatea".Ea a fost descoperit in Belgia de catre Keith Durkin, un cercetator de la Universitatea din Liege, in ianuarie.Insa, potrivit lui Vincent Bours, seful laboratorului de analiza si secventiere a noului coronavirus , declara pentru Le Soir ca "ar putea proveni din Africa subsahariana si ar fi fost adusa la noi de calatori ".