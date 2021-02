STUDIU Varianta britanica a coronavirusului se raspandeste rapid in SUA. Numarul de cazuri se dubleaza la fiecare 10 zile

A intrat in SUA prin mai multe puncte

Tara cea mai afectata de pandemie

Studiul publicat online, duminica, nu a fost inca evaluat de colegi, dar ofera analiza cea mai cuprinzatoare pana acum a propagarii variantei B.1.1.7 in cea mai afectata tara de pandemie. O echipa de cercetatori condusa de cercetatori de la institutul Scripps din San Diego a analizat o jumatate de milion de probe de teste colectate din tara din vara trecuta.Fara sa efectueze secventierea pentru fiecare dintre ele , ei au reusit sa identifice o anomalie speciala care era un semn "fiabil" (de identificare) pentru varianta. Cercetatorii au analizat si secventierea genetica completa, un proces lung, pentru 212 probe.Cercetatorii au descoperit ca tulpina a intrat in Statele Unite prin mai multe puncte in noiembrie 2020 si in ciuda unei frecvente de depistare destul de scazute in prezent, se asteapta sa devina forma dominanta a virusului pana in martie.Echipa a adaugat ca rata de transmitere a fost de cel putin 35 la 45% mai mare decat variantele mai comune si ca prevalenta s-a dublat la fiecare 10 zile.Marea Britanie s-a confruntat cu un val devastator al Covid-19 dupa ce B.1.1.7 a devenit tulpina dominanta din tara. Varianta a fost depistata si in mai multe tari europene, intre care Portugalia si Irlanda."B.1.1.7 este mult mai contagioasa - deci poate coplesi rapid o tara", a scris pe Twitter Ashish Jha, decanul scolii de sanatate publica al Universitatii Brown, ca raspuns la studiu.Daca Irlanda a reusit relativ sa stopeze epidemia de coronavirus la finalul lui 2020, varianta B.1.1.7 a provocat in ianuarie un val exponential dupa care se recupereaza in prezent.Statele Unite sunt tara cea mai afectata de pandemie ca numar de morti , cu mai mult de 460.000 de decese la 27 de milioane de cazuri recenzate, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins.Dar ultimul varf observat in tara dateaza din 8 ianuarie, iar numarul de cazuri a scazut de atunci.Varianta britanica ar putea totusi sa provoace un nou val si raspandirea ei este mai rapida in Florida, potrivit studiului.Autorii acestui studiu fac apel ca autoritatile americane sa creasca capacitatile sistemelor lor de supraveghere genomica la Covid-19.Vaccinurile actuale autorizate in SUA raman eficiente contra variantei, in timp ce folosirea de masti reduce drastic transmiterea.