Varianta indiana a noului coronavirus, cu 50% mai contagioasa decat cea britanica STUDIU

Cercetarea realizata de Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortia (INSACOG) si de National Centre for Disease Control (NCDC) a relevat ca varianta Delta (B.1.617) si tulpina sa secundara B.1.617.2 sunt capabile sa atinga o viteza foarte mare de raspandire in randul populatiei. Un studiu preliminar , care trebuie inca revizuit, clarifica totusi ca aceasta mutatie nu a avut o influenta preponderenta asupra cresterii ratei de mortalitate cu pana la 4.000 de decese pe zi, care ar putea fi asociata sistemului deficitar de sanatate, printre alti factori.India s-a confruntat in ultimele trei luni cu un val de contagieri care plasat sistemul sanitar in colaps cu o crestere de la mai putin de 10.000 de cazuri pe zi in februarie la 400.000 de cazuri in luna mai.Potrivit studiului, varianta Delta are un grad inalt de "transmisibilitate (...) care este cu pana la 50% mai mare decat B.1.1.7, varianta Alfa detectata pentru prima oara in Marea Britanie, ca urmare a unei incarcaturi virale mai mari si o capacitate mai mare de penetrare a sistemului imunitar.Desi datele sugereaza ca o crestere timpurile a cazurilor a avut loc intre ianuarie si februarie, asociata variantei britanice si celebrarii unor ritualuri religioase cu o ampla participare de persoane, in saptamanile ulterioare datele arata "o recrudescenta a contagierilor cu varianta B.1.617 si a tulpinii secundare B.1.617.2".Inalta transmisibilitate a variantei Delta s-a impus si in statul de nord Punjab unde varianta la B.1.1.7, care avea o prevalenta de aproape 100% in aceasta regiune a fost inlocuita treptat cu tulpina B.1.617.2.Totusi, studiul elimina posibilitatea unei rate mai inalte de mortalitate asociata variantei Delta, comparativ cu cea Alfa, subliniind ca numarul alarmant al deceselor in India poate fi asociata combinarii unor factori multipli, precum colapsul sistemului sanitar, sau lipsa paturilor la ATI si a oxigenului medical.Curba epidemica a intrat insa pe o panta descendenta in India, care a luni a raportat sub 100.000 de contagieri si 2.400 de decese, cele mai scazute cifre raportate in ultimele doua luni.