Agresivitatea variantei Lambda a noului coronavirus. ”În ciuda vaccinării, numărul cazurilor crește semnificativ”

Numărul cazurilor a crescut în ciuda vaccinării

Mai trebuie făcute unele studii

Vaccinul Johnson & Johnson, mult mai puţin eficient în cazul variantelor Delta şi Lambda ale coronavirusului

Variantele SARS-CoV-2 sunt mai dăunătoare decât tulpina originală

Conform unui studiu publicat în luna iulie, pe platforma de științele biologice și medicale, bioRxiv, varianta Lambda a fost raportată în 29 de țări din întreaga lume, cele mai multe fiind în America de Sud, printre care Chile, Peru, Argentina și Ecuador. În SUA, varianta se află în spatele a ce puțin 1.000 de cazuri de COVID-19.Și autoritățile sanitare din Anglia au raportat recent că au fost depistate câteva cazuri de infecție cu Lambda și au recunoscut că această variantă are „o potențială transmisibilitate crescută sau o posibilă rezistență crescută la anticorpii neutralizanți”.”Lambda este o variantă de interes, în acest moment, nu de îngrijorare. Aceasta a fost descoperită în America de Sud. Interesul față de varianta Lambda este legată de creșterea numărului de cazuri în special în Peru, unde a fost identificată pentru prima dată în luna octombrie 2020.Au trecut aproximativ 10 luni de atunci, timp în care s-a observat că în ciuda vaccinării în Peru, numărul vaccinărilor cu Lambda crește semnificativ și s-a extins și în alte țări din America de Sud.Însă, în America de Sud, în special în Peru, vaccinul anti-COVID folosit este cel de la SINOVAC din China. Există astfel un semn de întrebare în legătură cu eficacitatea acestuia în legătură cu varianta Lambda. Ar fi posibil ca această creștere a numărului de infectări cu Lambda în America de Sud să fie legată de utilizarea acestui ser pentru campania de vaccinare”, explicat doctorul Marius Geantă, președintele Centrului Român pentru Inovație în Medicină, pentru Ziare.com.”În afara de America de Sud, varianta a mai fost identificată în Japonia unde este un sistem de secvențiere bine pus la punct.Acum suntem în faza în care trebuie realizate mai multe studii care să releve în ce măsură această variantă se transmite mai mult, în ce măsură conviețuiește în teritoriile în care Delta este dominantă și în ce măsură poate intra în competiție cu aceasta.Apoi este important de văzut în ce măsură îi infectează pe cei care s-au vaccinat”, a mai precizat medicul Marius Geantă.Vaccinul CoronaVac, produs de compania chineză Sinovac, s-ar putea să fi determinat o adaptare a coronavirusului ce a dus la apariția variantei Lambda, arată un studiu preliminar realizat de cercetători din Chile. Tocmai de aceea, autorii studiului sugerează că programele de vaccinare care se desfășoară în regiuni atinse de COVID ar trebui să se facă „sub o strictă supraveghere”, scrie Digi 24 Acest vaccin funcționează pe bază de virus inactivat, iar studiile au arătat că provoacă anticorpi neutralizanți, dar în cantități mai mici decât în cazul persoanelor care au trecut deja prin boală.„Rezultatele noastre indică faptul că mutațiile prezente în proteina spike a variantei Lambda conferă un grad de infecțiozitate crescut și nu reacționează la anticorpii neutralizanți generați de CoronaVac. Aceste date întăresc ideea că în țările cu o circulație ridicată a SARS-CoV-2 campaniile de vaccinare în masă trebuie să fie însoțite de campanii de supraveghere strictă care, prin secvențiere genomică, să permită identificarea de noi mutații ale proteinei spike și de studii imunologice care să determine impactul acestor mutații asupra imunității și eficienței vaccinurilor”, arată cercetătorii chilieni în concluziile studiului lor.Cercetătorii au plecat de la observația că Chile este una dintre țările care stă foarte bine la capitolul vaccinare, cu o rată mare de vaccinare a populației, dar cu toate acestea transmiterea virusului SARS-CoV-2 este ridicată. Populația a fost vaccinată predominant cu CoronaVac și mai puțin cu vaccinul bazat pe tehnologia ARN mesager de la Pfizer-BioNTech sau cu vaccinul AstraZeneca, ce se bazează pe tehnologia vectorului viral nereplicativ.De altfel, programele de imunizare din țările sud-americane folosesc cu precădere vaccinuri din China și din Rusia.De altfel, un studiu arată că vaccinul Johnson & Johnson împotriva Covid-19 s-a dovedit a fi mult mai puţin eficient în dominuarea simptomelor provocate de infectarea cu variantele Delta şi Lambda ale coronavirusului decât în cazul tulpinii originale.Concluziile studiului par să contrazică studiile mai reduse publicate de compania farmaceutică ce sugerează că o singură doză de ser este eficientă împotriva variantei Delta, scrie The New York Times.Noul studiu nu a fost recenzat de specialişti, ci publicat pre-print. El vine cu observaţii că serul AstraZeneca are doar 33% eficienţă împotriva bolii simptomatice prvocate de varianta Delta.„Mesajul pe care vrem să îl transmite nu este acela că oamenii nu ar trebui să facă vaccinul Johnson & Johnson, dar sperăm că în viitor, va fi completat fie cu o altă doză a J&J, fie cu una Pfizer sau Moderna”, a declarat liderul studiului, Nathaniel Landau, virolog la Grossman School of Medicine de la Universitatea New York.Mutațiie coronavirusului au condus la apariția mai multor variante care provoacă boala COVID-19 ce este strâns legată de sindromul respirator acut sever, se arată într-un studiu citat de Digi 24.Cercetătorii clasifică variantele SARS-CoV-2 în două moduri: variante de îngrijorare și variante de interes, cele din urmă fiind cercetate mai atent de specialiști, pentru că generează mai multe mutații și sunt considerate potențiale riscuri ale unei accenturi a situației pandemice la nivel mondial.AlphaBetaGammaDeltaEtaKappaLambdaIotaStudiile din ultimul an au descoperit că aceste variante, împreună cu mutațiile asociate, sunt prezente în proteina Spike și rezistă la anticorpii neutralizanți care au fost provocați după vaccinare sau infecția cu COVID-19.Cercetătorii spun că, deși nu văd varianta Lambda ca pe o amenințare foarte mare în acest moment, ar trebui să fie etichetată, totuși, drept „o variantă de îngrijorare” de către Organizația Mondială a Sănătății și nu să rămână doar o „variantă de interes”, așa cum este în prezent.