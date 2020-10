INTERVIU Inalt oficial al BOR, despre posibila inchidere a bisericilor: "Refuz sa intru intr-un scenariu atat de nefiresc"

Lipsa dialogului, problema in restrictionarea si anularea pelerinajelor

Astfel, la pelerinajul Sfintei Parascheva din Iasi au voie sa participe doar oamenii care locuiesc in judet, iar pelerinajul Sfantului Dimitrie din Bucuresti a fost anulat. Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, a acordat un interviu pentru Ziare.com, prin care si-a clarificat pozitia cu privire la aceste norme restrictive si nu numai. El a povestit cum a decurs perioada instituirii carantinei in tara noastra pentru Biserica si pentru enoriasi si a vorbit si despre scenariul unui posibil lockdown, care ar insemna inchiderea lacaselor de cult.Vasile Banescu sustine ca nu exista un dialog eficient intre Biserica si guvern, consultari reciproce inainte de a se lua decizii. In plus, sustine Banescu, BOR nu a avut ocazia sa demonstreze ca poate organiza evenimente cu respectarea tuturor normelor impuse in vederea prevenirii raspandirii COVID-19."Nimeni din Biserica, la nivel oficial, nu este irational, nimeni nu a spus ca trebuie suspendate regulile de protectie pe care le-am internalizat deja. Am incredere ca oamenii vin sa se inchine, nu sa se imbulzeasca. Se mai intampla cu ocazia unor petreceri si evenimente, am vazut, dar nu in Biserica, acolo unde vin oameni cuminti, decenti, care vin sa se roage.Daca s-ar fi acceptat ca Biserica sa dea dovada de organizare, luand toate masurile existente si altele in plus, acest lucru ar fi condus la desfasurarea unui pelerinaj moderat ca numar de participanti pentru ca va asigur ca anul acesta nu ar mai fi venit mase de oameni la Iasi. Oamenii se tem, sunt mai prudenti.Daca stam sa ne gandim la ceea ce am numit masura discriminatorie, acest lucru se refera la faptul ca a fost restrictionata calatoria cu autocarul doar pe motivul destinatiei pelerinaj. Alte autocare, cu alte destinatii, circula foarte pline. Nu exista in Romania o lege care sa il oblige pe transportator sa pastreze locuri libere, sau cel putin nu stiu eu.Aceasta e problema. Autoritatile trebuie sa poarte un dialog cu fiecare institutie implicata intr-un act. Cu transportatorul, cu organizatorul evenimentului, cum este cazul Bisericii Mitropolia Moldovei, sau Arhiepiscopiei Bucurestilor, cu ocazia pelerinajului de Sfantul Dimitrie. Ceea ce este deranjant este absenta dialogului interinstitutional", explica Vasile Banescu.Vasile Banescu sustine ca o posibila inchidere a bisericilor ar fi "nedreapta", cu atat mai mult ca se apropie Craciunul."Aceasta perspectiva este foarte sumbra. Mai ales ca se aproapie Craciunul si sarbatorile asociate. Refuz sa intru intr-un scenariu atat de nedrept, de nefiresc. Eu pledez pentru respectarea cu maxima rigoare a masurilor promovate de autoritati . De vreme ce le practicam, atunci nu vad un motiv real pentru inchiderea bisericilor. Acceptam orice masura pentru sanatatea celuilalt. Distantarea sociala, purtarea mastii, igiena, toate acestea sub semnul sanctionarii celor care nu le respecta", mai spune purtatorul de cuvant al BOR.De-a lungul pandemiei, au fost aduse in opinia publica mai multe abateri de la respectarea normelor, inclusiv de catre preoti. Cel mai vizibil a fost IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a fost in centrul mai multor controverse. Acesta a oficiat diverse slujbe fara sa fie respectata distantarea sociala nici de catre el, nici de catre preotii din altar si nici de catre enoriasi. In plus, nu toata lumea a purtat masca. In plus, a fost deschisa o ancheta dupa ce IPS Teodosie a impartasit mai multi oameni cu aceeasi lingurita, dar dosarul a fost inchis de procurori.Intrebat despre aceste incidente, Vasile Banescu declara ca el nu poate decat sa puncteze importanta respectarii masurilor, sa critice abaterile, restul revenind in seama autoritatilor competente."Noi, Sfantul Sinod, Patriarhia Romana, am transmis in mod constant indrumari limpezi, un ghid de comportament in perioada pandemiei pentru clerici si pentru credinciosi. Cei care le incalca, nu conteaza in ce functie sunt, fie un simplu mirean, fie un inalt ierarh, intra sub incidenta unor legi si pot fi sanctionati de cei calificati ca sa zic asa sa aplice legea.Bineintele ca m-am exprimat critic in legatura cu situatiile la care faceti referinta. Dar eu nu pot face mai mult", mai spune Vasile Banescu.Vasile Badescu explica ca au fost afectate toate institutiile publice care presupun contact cu mase mari de oameni si relatii interpersonale. In plus, aminteste despre expresia "noua normalitate", careia ii da o interpretare diferita, sustinand ca nu este "deloc normala, ci doar noua"."Este o stare pe care o definesc, fara rezerve, ca nefireasca, ca anormala, de aceea pledez pentru renuntarea obisnuintei noastre cu nefirescul. Ni se vorbeste despre faptul ca trebuie sa ne obisnuim cu noua normalitate. Aceasta asa zisa normalitate in care traim acum nu e deloc normala, e doar noua. Normalitatea este cea care precede aceasta viata a noastra minata de foarte multe obstacole si restrictii. Speram sa traversam cu bine aceasta perioada dura pentru societatea noastra, pentru fiecare dintre noi. Speranta crestina este cea a revenirii la o viata fondata pe relatiile libere, firesti intre oameni si speram ca vom ajunge din nou acolo", mai spune purtatorul de cuvant al BOR.Vasile Banescu povesteste ca cea mai mare piedica a fost radicalismul, alaturi de nerabdarea anumitor credinciosi care nu au inteles adoptarea rapida a unor masuri care au vizat inclusiv Biserica."E vorba mai ales despre neintelegera unor masuri care au fost luate si care au inclus Biserica. Va asigur ca, in proportie coplesitoare, credinciosii au inteles si au respectat regulile. Sunt nuclee izolate, persoane care nu au putut intelege ratiunile din spatele masurilor. Eu numesc asta radicalism, este cel mai greu de gestionat. Exista pusee mari de radicalism si de autoritarism inclusiv in spatiul extrabisericesc", argumenteaza Banescu.Intrebat ce transmiteau credinciosii, purtatorul de cuvant puncteaza perioada de dinainte de Paste, cand oamenii nu puteau accepta ca nu au voie sa mearga la Biserica. In plus, puncteaza un moment pe care il catalogheaza drept "cel mai trist lucru" pe care si-l aminteste."Ne aducem aminte de perioada pascala, oamenii nu puteau accepta ca nu au voie sa mearga sa primeasca sfintele pasti, ca nu aveau voie sa mearga la slujba de inviere, dar cel mai trist lucru din perioada aceea a fost amenintarea de la un nivel foarte inalt, ca ne vom numara mortii daca vom merge la Biserica. E un lucru care nu ar fi trebuit sa se auda in spatiul public.Eu mi-am pierdut tatal acum 7 luni si nu am putut sa merg la cimitir la el inainte de Pasti pentru ca se spunea ca suntem in pericol. Stim bine ca in cimitir nu se intra in grupuri, ci discret", explica Vasile Banescu.