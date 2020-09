Vasile Dincu, dupa o vizita intr-un spital din Falticeni: "Mi s-a rupt masca"

Prezent la eveniment , dar si la discutie, presedintele PSD Ciolacu a catalogat intrebarea legata de purtarea mastii drept una "existentiala pentru zilele noastre si ancorata in realitate".Intrebat de catre un reporter care este motivul pentru care nu a purtat masca de protectie in timpul vizitei la care a participat sambata dimineata la Spitalul din Falticeni si de ce a urcat in lift, alaturi de alte persoane, fara masca, presedintele Consiliului National PSD, Vasile Dincu, a explicat ca s-a aflat in aceasta situatie din cauza ca masca de protectie pe care o avea s-a rupt."Am imprumutat alta masca, a fost un accident , pana la urma am iesit din cladire, ca nu am ramas", a explicat Dancu, aratand masca rupta.In momentul in care reporterul i-a atras atentia lui Vasile Dincu asupra faptului ca a iesit din spital doar la finalul vizitei, ramanand in incinta cladirii fara a purta masca, presedintele Ciolacu a intervenit afirmand: "O intrebare existentiala pentru zilele noastre si ancorata in realitate""Nu am ce sa va spun altceva decat ca mi s-a rupt masca. Si eu va multumesc pentru profunda intrebare" a replicat si Vasile Dincu.Citeste si: