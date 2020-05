Vela, mesaj pentru cei care se aduna in grupuri: Virusul nu a fost invins. Nu aruncati pe geam efortul cetatenilor responsabili!

Ziare.

"Stimate doamne, Stimati domni,Virusul inca nu a fost invins!In aceasta seara, la ora 20:00, am ajuns la 16.797 de persoane infectate, cu 268 IN PLUS fata de ziua de ieri. Din pacate, in ultimele 24 de ore, au decedat INCA 24 de persoane, ajungand astfel la 1094 de tragedii suferite de compatriotii nostri din toate judetele tarii.1) Nu aruncati pe geam efortul dumneavoastra si al tuturor cetatenilor responsabili, riscand o explozie de cazuri sau, mai rau, carantinarea unor zone in care locuiesc oameni nevinovati, din cauza greselilor din urmatoarele zile.2) In cazul in care, din pacate, cineva din aceste grupuri este sau devine pozitiv in urmatoarea saptamana, conform anchetei epidemiologice, toti cei care ati intrat in contact cu el veti ramane izolati la domiciliu inca 14 zile, in loc sa va bucurati cu adevarat de masurile de relaxare din aceasta perioada.3) Folositi-va energia doar pentru a face lucruri frumoase si a va proteja sanatatea dumneavoastra, dar si pe a celor din jur", a transmis Vela.Ministrul a precizat ca face acest apel "in numele tuturor celor care am indurat si respectat reguli timp de doua luni, dorind oprirea si diminuarea pandemiei, luptand pentru protejarea sanatatii celor dragi".Potrivit autoritatilor, adunarile publice sunt interzise pe durata starii de alerta, la fel si formarea grupurilor mai mari de trei persoane. Cu toate acestea, in Bucuresti, de doua zile aproximativ o suta de persoane protesteaza in Piata Victoriei. De asemenea, in mai multe parcuri au fost observate grupuri mari de persoane care nu pastreaza distanta si nici nu au masuri de protectie.