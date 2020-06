Vela: Sunt optimist ca prelungirea starii de alerta va trece de Parlament,

Ziare.

"Sunt optimist pentru ca ma bazez si pe responsabilitatea parlamentarilor si politicienilor, pentru ca dincolo de orice polemica, dincolo de orice contradictie politica sau parlamentara, cred ca exista un interes national: grija pentru sanatatea publica si pentru viitorul natiunii", a afirmat Vela.In ceea ce priveste reluarea transportului aerian catre 17 state din Europa, ministrul a aratat ca masura de carantina este eliminata pentru persoanele asimptomatice.Vela a afirmat ca lista tarilor spre si dinspre care vor ave aloc zboruri va fi actualizata saptamanal si va intra in vigoare in decurs de 24 de ore de la anuntul cu privire la acestea.In ceea ce priveste situatii particulare, precum cea in care un cetatean merge intr-o tara aflata pe lista celor cu putine cazuri, dar la intoarcerea acestuia tara respectiva a iesit de pe lista pentru ca a crescut numarul de imbolnaviri, Vela a spus ca "in mod evident (...) va intra in izolare 14 zile".In cazul celor aflati in tranzit pe cale rutiera prin tari care nu se afla pe lista cu un numar mic de infectari, ministrul de Interne a precizat ca cei care trec prin state cu multe cazuri nu se va considera ca vin din aceste tari, pentru ca se creeaza culoare de tranzit.Premierul Ludovic Orban a anuntat, sambata, ca va cere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, nu 15 asa cum a solicitat PSD , declarandu-se increzator ca va exista in Parlament o majoritate care sa inteleaga "ca nu pot pune in pericol viata si sanatatea romanilor numai ca sa sa obtina castiguri ieftine, de natura politico-electorala".