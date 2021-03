Vestea asteptata de toata planeta. Studiu in SUA: "Persoanele vaccinate cu ambele doze nu poarta virusul si nu se imbolnavesc"

CDC Director Dr. Rochelle Walensky: "Our data from the CDC today suggest that vaccinated people do not carry the virus." pic.twitter.com/9W1SHecSEm - The Recount (@therecount) March 30, 2021

"Datele noastre de la CDC sugereaza ca persoanele vaccinate nu poarta virusul, nu se imbolnavesc si ca nu este doar in studiile clinice, ci si in date din lumea reala", a precizat Walensky intr-un interviu pentru postul de televiziune MSNBC.Walensky se referea la un nou studiu CDC in care au fost implicate aproape 4.000 de persoane, lucratori din prima linie, unii vaccinati, iar altii nu, care s-au testat saptamanal pentru infectii cu COVID-19 in perioada decembrie 2020 si martie 2021.Printre persoanele complet vaccinate care au participat la studiu, au fost detectate doar trei infectii COVID-19, in timp ce 161 de persoane care nu erau vaccinate s-au imbolnavit de COVID-19.Cu alte cuvinte, dupa doua saptamani de la vaccinarea cu ambele doze de vaccinuri Pfizer sau Moderna, aproape s-au redus la zero toate infectiile detectabile - indiferent daca erau asimptomatice sau nu.CDC a concluzionat, pe baza acestor rezultate, ca vaccinurile COVID-19 Pfizer si Moderna sunt aproximativ 90% eficiente in prevenirea infectiilor cu COVID-19, chiar si de tip asimptomatic.Acesta este un semn ca persoanele vaccinate ii protejeaza pe cei din jur sa nu contacteze coronavirusul Sunt necesare insa mai multe date pentru a spune ca vaccinul protejeaza cu certitudine, motiv pentru care cercetatorii recruteaza in prezent mii de studenti pentru a afla mai multe despre probabilitatea raspandirii asimptomatice a acestui virus in randul persoanelor vaccinate.