Povestea veteranului de razboi de 91 de ani care s-a imunizat impotriva COVID-19. A facut precedentul vaccin la varsta de 6 ani

Singurul vaccin important pe care l-a mai facut pana la aceasta varsta a fost in urma cu 85 de ani, cel impotriva variolei. La acea vreme era doar un copil de 6 ani.Povestea veteranului a fost distribuita pe Facebook de RO Vaccinare, fiind dat drept exemplu demn de urmat. Sabin Husariu, veteran al celui de-Al Doilea Razboi Mondial si reprezentant al Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi, filiala " Avram Iancu " Cluj, s-a prezentat la centrul de vaccinare organizat in cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca pentru a se vaccina impotriva COVID-19. Tatal lui a fost refugiat, iar el a fost copil de trupa inca de la 12 ani. El a decis ca trebuie sa se vaccineze contra COVID-19 "pentru ca a trait vremuri in care vaccinurile au salvat lumea de boli grave si pentru ca vede intotdeauna partea plina a paharului".