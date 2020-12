Militari dintr-o unitate de elita a Armatei Romane, veterani din Irak si Afghanistan, vor ajuta la anchetele epidemiologice

DSP-urile cu probleme nu au cerut ajutorul

Inca de la inceputul pandemiei, Armata a ajutat peste tot pe unde a fost nevoie. In strada, in spitalele devenite focare de infectie ori la coordonarea viitoarei campanii de vaccinare. Cei apelati sunt sunati chiar de la Brigada Vanatori de Munte "Sarmisetegusa" din Brasov, o unitate din elita Armatei Romane, relateaza Stirile Pro TV. Soldati voluntari au preluat o parte din apelurile care tin de anchetele epidemiologice, in baza unui protocol semnat cu directia judeteana de sanatate publica.Oficialii din Ministerul Apararii spun ca in acest caz nu sunt folositi oameni cu pregatire medicala dar vor face un curs cu angajatii de la DSP. Cei care nu vor da telefoane vor completa baze de date intocmite in aceasta perioada."Sunt militari de la toate armele. Sprijinul se desfasoara in doua moduri, fie militarii merg in call-centerele DSP-urilor, fie unde este posibil, se face si din cazarmile noastre," declara colonel (r) Daniel Anghel, purtatorul de cuvant al MApN, potrivit sursei citate.Deocamdata, in doar 24 de judete sefii directiilor de sanatate publica si-au manifestat interesul de a fi sprijiniti. Pana acum, nici in Capitala si nici in judetul Ilfov nu a fost solicitat sprijin militar pentru anchetele epidemiologice, desi aici au fost cele mai mari probleme si cele mai multe intarzieri in comunicarea cu cetatenii.La Bucuresti si in alte mari orase din tara, reprezentantii DSP din call-centere au fost ajutati de voluntari, fie studenti la medicina, fie alti angajati din serviciile primariilor.