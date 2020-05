Viata a batut filmul in cazul Coronavirus

Conspiratiile "disciplineaza" inamicul

Inocenti si ticalosi

Sa ne indoim de toti, mai ales de noi insine

Cristian Stefanescu

Ziare.com

com

Cand actualul episod din istoria omenirii isi va fi gasit loc in manualele de istorie, numele lui Boris Johnson nu va putea lipsi. Fie si doar intr-o nota anecdotica, date fiind circumstantele care l-au determinat sa isi reconsidere politica guvernamentala fata de ceea ce premierul britanic numeste acum "cea mai rea criza de sanatate publica a unei generatii".Dar daca Boris Johnson nu ar fi trecut personal prin episodul infectarii cu virusul corona? Ar fi continuat sa caute succesul politic facil, acceptand sa le faca pe plac votantilor nesofisticati si sa ignore dimensiunea reala a problemei? Daca ar fi prelungit indiferenta, cat de mare ar fi fost, la circa 100 de zile de la izbucnirea pandemiei in Europa, bilantul britanic, trecut in ciuda tuturor incercarilor de a stavili extinderea crizei sanitare de 30.000 de victime - sau, poate, limitat la acest nivel tocmai datorita restrictiilor venite dupa ce populismul ieftin a trecut prin masinarii de ventilatie si resuscitare medicala?Nedumeriri care pot fi la fel de usor transportate si in celalalt capat al Europei, dar si in fata Parlamentului din Michigan. Sau in pietele din Germania unde, in weekendul trecut, si-au dat intalnire palcuri de neonazisti si extremisti de stanga, antivaxisti si putinisti si antisemiti, dar si liberali rataciti, dezamagiti ca nu sunt luati in seama.Libera circulatie a ideilor si, implicit, accesul usor la ele, nu au desteptat omenirea, asa cum s-a crezut ca o va face internetul. Dimpotriva, democratizarea spatiului de exprimare a fragilizat imunitatea omenirii la manipulare si dezinformare.Constructii a caror logica este voit fracturata, farame de adevaruri, ipoteze usor de inghitit fara a necesita digestie si teorii care deculpabilizeaza cititorul in fata propriului esec sunt combinatii de succes in fantasmagorii de larg consum. Exista, pentru fiecare potential client, o nada in devalmasia de acuzatii aduse fortelor care modeleaza in secret mersul lumii. Un secret insa mereu atat de usor de decriptat, cum spune sociologul Barbu Mateescu, intr-o recenta analiza, "din fata unei tastaturi in Onesti, la bere intr-un birt in Satu Mare sau intr-o discutie la coada la paine in Turnu Magurele" - chiar daca cei mai puternici locuitori ai planetei au investit sume titanice si energiile sa depopuleze planeta, sa interzica usturoiul, sa-i implanteze un cip unei pensionare furioase din Leipzig, sa-i infiga rapperului britanic M.I.A. un vaccin. Caci, nu-i asa?, aceasta epidemie vine tocmai din nevoia multinationalelor farmaceutice si a lui Bill Gates de a vinde repede si in volume uriase niste produse care le vor umple conturile."Aceste abordari reprezinta, in orice societate, tendinta unora de a da sens unei realitati exceptionale, greu de inteles si de asimilat", crede Mirela Iamandi-Stimus, doctor in comunicare politica la Centrul pentru Studii Strategice si Diplomatice de la Universitatea Florida de Sud. "Viata noastra este bulversata acum de un inamic urias, invizibil, abstract. Asistam la un fel de "imprietenire" cu realitatea, la o "disciplinare psihologica" a acestui inamic imprevizibil, atunci cand ne uitam la explicatii de tip conspirationist." E mai simplu sa crezi ca un dusman a fost construit special decat sa accepti ca natura este surprinzatoare. E mai la indemana sa iti imaginezi ca cineva aranjeaza lucrurile, niciodata intamplatoare, decat sa pleci urechea la oameni care si-au dedicat viata studiilor stiintifice. E mai confortabil sa te lasi dus de val decat sa faci efortul de a pastra linia de plutire si directia. Cercetatorii iti demonstreaza ca ai resurse de intelegere limitate, ceea ce nu este nici o rusine, nici un pacat. Proorocii de Facebook, in schimb, iti daruiesc accesul la deslusirea divina. Iata, e doamna aceasta cu parul ravasit, virala pe Facebook, se plimba cu pixul peste ecranul unui laptop si traduce dintr-un tabel, ca sa ne luminam mai repede: "Guvernele si parlamentele lumii... uite, la economie, vedeti, banda asta neagra, cum se va distruge totul, si aici la imaterial, adica la tot ce e material... Si trecem mai departe, ca sunt lucruri si mai interesante! Aici scrie Scenariu. V-am spus! V-am spus eu odata ca aceasta pandemie este regizata, ca un scenariu".Intr-o clasificare propusa de Ioana Avadani, presedintele Centrului pentru Jurnalism Independent, doamna cu parul ravasit pare mai degraba incadrabila in categoria "Inocenti". Este vorba despre cei care cred cu tarie teoriile pe care le lanseaza sau multiplica si care "fac parte din marea dezbatere de idei, din conversatia universala. Sunt savanti indragostiti de studiile lor, studii eronate care dau rezultate aparent coerente - dar care se dovedesc ulterior nereproductibile, ipoteze de lucru seducatoare, chiar daca improbabile".Ceilalti, cum ar fi acel fost candidat la Presedintia Romaniei, Viorel Catarama, suficient de potent financiar pentru a nu fi suspectat ca are nevoie de publicitate ieftina pentru a-si asigura o batranete linistita si care s-a oferit sa se contamineze pentru a demonstra ca toata pandemia este o mare minciuna, vin dintr-un alt film. "Exista o dorinta de popularitate, calcand sau utilizand nemultumirea oamenilor ca pe o trambulina", spune eurodeputatul Nicolae Stefanut, de la Renew Europe, membru in Comisia pentru Sanatate Publica din Parlamentul European. "Sa-i spui cuiva ca aceasta criza nu a existat, ca victimele nu sunt reale, ca nu sunt 80.000 de morti in Statele Unite sau 30.000 de morti in Marea Britanie sau in Italia in conditiile restrictiilor, sa spui aceste neadevaruri este iresponsabil. Am vazut astfel de afirmatii si in zona conservatoare sau de extrema dreapta a spectrului politic romanesc."Vocile care relativizeaza gravitatea situatiei spun ca, de fapt, statisticile sunt mincinoase si ca cele mai multe victime ar fi murit din cauza bolilor de care sufereau. In cinismul acestei explicatii se poate intrezari o alta simplificare la fel de plauzibila, la o adica: un pacient suferind de orice alta boala nu a murit pentru ca nu si-a primit (din neglijenta sau reavointa politica) tratamentul, ci pentru ca suferea de boala pentru care i-a fost furat dreptul de a primi medicatia potrivita.Si ajungem la a doua categorie de conspirationisti, din clasificarea Ioanei Avadani: la "Ticalosi". Sunt cei care "lanseaza astfel de teme stiind prea bine ca sunt false, care urmaresc ori un castig personal, ori unul - sa-i spunem - institutional. Imi aduc aminte de niste interviuri facute de cei de la New York Times cu fosti agenti rusi, care spuneau ca aveau norma la KGB sa inventeze teme pentru campanii de dezinformare"."Exista un interes al unor state noneuropene de a infrange actualul sistem international si de a rearanja lucrurile in favoarea lor. Am observat, de exemplu, cum Kremlinul incearca sa profite de orice criza, inclusiv sprijinind, acum, retorica Beijingului. Iar multe din sursele de manipulare si raspandire a dezinformarilor sunt deja locale, inclusiv in Romania", este de parere si Nicu Stefanuta, care aminteste de un raport al task force-ului Uniunii Europene asupra manipularilor media, realizat inainte de pandemie. Documentul enumera cele mai frecvente tinte ale propagandei si dezinformarii: UE, Bill Gates, comunitatea LGBTI, guvernele vestice. Suna cunoscut? Mai urmeaza tehnologia 5G, care (nu-i asa ca nu stiati?) vine de la penta (5) si gram. Steaua in cinci colturi - masoneria sau satanistii.De unde terenul fertil pentru valul urias de manipulari? "Este o dinamica clasica de traumatizare perpetua la care este supus acest popor, pentru ca, in anii '90, personaje triste nu au vrut lustratie si pentru ca poporul a vrut schimbare, dar nu a vrut-o, de fapt", spune psihologul George Agafitei. "Orice forta are nevoie de un dusman si, atunci, tot ce e avangardist, proeuropean sau prooccidental e tradatorul de serviciu. Nici nu mai conteaza ca avem sau nu filtru si gandire proprie si putem discerne. Evident ca, la randul nostru, ii consideram pe arhaizati sau etnocentristi niste batuti in cap, spalati pe creier, cersetori la visteria tarii, etc. Nimic nou sub soare. Asa e de la 1848 incoace. Intre timp, paranoia combinata cu schizofrenia pe canale de comunicare gen Facebook au creat cel mai cool cadru de manipulare pentru analfabetii functionali. Sorin Ovidiu Vantu, de exemplu, ar avea zeci de mii de distribuiri la un mesaj despre conspiratia vestului prin coronavirus."De ce fac un Catarama sau un Vantu asa ceva? "Scopul unei campanii de dezinformare", explica Avadani, "nu este de a ne convinge de ceva - aia e treaba propagandei." Dezinformarea vrea sa ne "ajute" sa ne indoim de tot, in principal de capacitatea de a ne gestiona vietile, de a avea un control oarecare asupra a ceea ce ni se intampla. "Una dintre valorile comunitare majore - antropologiceste vorbind - este "randuiala", care face viata predictibila si timpul masurabil. Dezinformarea institutionala asta vizeaza: spargerea randuielii. Inocentii si Ticalosii sunt capete ale spectrului, intre ei exista nuante si grade. Si mai exista, evident, paranoicii", puncteaza comunicatorul si doctorandul in antropologie Ioana Avadani."In rationalitatea conspiratiei, Coronavirus ARE sens si este controlabil, ca orice experiment. Scenariile fanteziste cu cipuri si obiective oculte sunt expresia acestei disonante cognitive. Stiinta ne spune insa altceva, ca epidemiile pot izbucni aleatoriu si ca realitatea poate alerga uneori inaintea imaginatiei. Viata a batut filmul in cazul Coronavirus si asta e greu de acceptat", conchide Mirela Iamandi-Stimus.