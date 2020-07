Vibratiile Pamantului s-au redus in timpul restrictiilor de circulatie asociate pandemiei de COVID-19

Un nou studiu, publicat la sfarsitul saptamanii in jurnalul Science, sugereaza ca pandemia de COVID-19 - si restrictiile de circulatie asociate - au condus la o scadere a zgomotului seismic.Pamantul vibreaza in mod natural ca urmare a unei varietati de procese geologice, insa activitatile umane, printre care se numara calatoriile si activitatile industriale, produc, de asemenea, vibratii care strabat scoarta Pamantului.Cercetatorii care au studiat scaderea zgomotului seismic asociat activitatilor umane au constatat reduceri semnificative in special in apropierea centrelor urbane, cu precadere New York si Singapore. Dar chiar si senzorii seismici ingropati adanc in subteran au inregistrat reduceri ale zgomotului seismic asociat activitatilor umane.Cercetatorii au analizat reducerea zgomotului in 268 de statii seismice din 117 tari. Efectul de amortizare asociat pandemiei s-a manifestat mai intai in China, urmata de Europa si America de Nord.Reducerea vibratiilor este cea mai recenta caracteristica a ceea ce unii oameni de stiinta numesc "antropauza" - reducerea poluarii si a zgomotului in urma pandemiei."Acesta este primul studiu la nivel mondial asupra impactului antropauzei asociate coronavirusului asupra pamantului de sub picioarele noastre", a declarat Stephen Hicks, seismolog la Imperial College London si coautor al cercetarii, citat intr-un comunicat.In ultimele decenii, pe masura ce orasele si populatiile umane s-au extins, nivelurile zgomotului seismic asociat activitatii umane au crescut. Zgomotul seismic produs de oameni poate ingreuna detectarea activitatii seismice naturale a Pamantului de catre senzori.Cercetatorii sugereaza ca asa-numita antropauza i-ar putea ajuta pe oamenii de stiinta sa dezvolte noi tehnici de filtrare a zgomotului seismic provocat de oameni si sa isi perfectioneze evaluarea tipurilor de semnale seismice ce ar putea precede un dezastru natural, precum un cutremur , o alunecare de teren sau o eruptie vulcanica."Odata cu extinderea urbanizarii si cresterea populatiei globale, tot mai multe persoane vor trai in zone periculoase din punct de vedere geologic", a declarat autorul principal al studiului, Thomas Lecocq, cercetator la Observatorului Regal Belgian."Prin urmare, va deveni mai important ca niciodata sa putem face diferenta intre zgomotul natural si cel provocat de oameni, astfel incat sa putemsi monitoriza mai bine miscarile solului de sub picioarele noastre", a explicat Lecocq. "Acest studiu ar putea ajuta la lansarea acestui nou domeniu de studiu", a adaugat specialistul.