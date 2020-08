Vicepremierul Raluca Turcan anunta ca 485 de milioane de euro vor fi platiti catre spitale si toate celelalte entitati care au de facut cheluieli legate de criza sanitara

"Echipamente, medicamente si suport logistic pentru 121 de institutii spitalicesti din toata tara decontate de catre Ministerul Fondurilor Europene. Peste 485 de milioane de euro vor fi platiti catre spitalele si directiile de sanatate publica, autoritatile locale si centrale care au de facut cheltuieli legate de gestionarea crizei sanitare. Sunt bani care pot face diferenta intre viata si moarte. Am promis ca vom folosi fiecare euro din banii pusi la dispozitie de Uniunea Europeana si ne-am tinut de cuvant. Mai mult decat atat, pentru acest tip de decontari era prevazuta initial o suma de 350 de milioane de euro. Depunem toate eforturile pentru a dubla aceasta suma si a supracontracta din fondurile europene pana la 700 de milioane de euro, bani necesari pentru sistemul sanitar romanesc", a scris Raluca Turcan duminica pe Facebook Ea a adaugat ca prin acordarea acestor bani pot fi refacute stocurile si poate fi achitata cumparare de laboratoare mobile."Am inceput sa luptam cu aceasta pandemie in conditiile in care Romania avea ZERO stocuri de medicamente si echipamente de protectie, o retea de laboratoare aproape inexistenta. Astazi, prin acesti bani putem reface stocurile, putem preveni si achita achizitiile de laboratoare mobile sau chiar a spitalelor modulare folosite de Ministerul Apararii in perioada starii de urgenta sau alerta. Sunt proiecte care ajung si la 10 milioane de euro fiecare, sau cele depuse de IGSU pot ajunge chiar la valoarea de 49 de milioane de euro", a conchis Turcan.Citeste si: