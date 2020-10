Raluca Turcan: "Nu cred ca ne apropiem, la nivel national, de o includere a tuturor scolilor in scenariul rosu"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Astfel de decizii ar urma sa fie luate la nivel local, in functie de situatia din fiecare regiune."Nu cred ca ne apropiem la nivel national cu o inchidere a scolilor si o includere a tuturor scolilor in scenariul rosu. Nu este de dorit, toate studiile arata ca invatamantul cu prezenta fizica da rezultate mult mai bune. De aceea am lasat la latitudinea autoritatilor locale. Ar fi anapoda, oarecum, in unele localitati in care nu ai niciun caz sa introduci scolile in scenariul rosu doar pentru ca in alte localitati ai o crestere a numarului de infectari", a afirmat Raluca Turcan marti seara, la B1 Tv.Ea a precizat ca decizia Guvernului "la nivel national este ca, in principiu, scoala sa se desfasoare fata in fata cu respectarea celor doua criterii", cel epidemiologic si cel privind respectarea regulilor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2.In ceea ce priveste dotarile unitatilor de invatamant in contextul crizei sanitare, vicepremierul a sustinut ca scolile "au tot ce le trebuie" pentru lunile octombrie si noiembrie.Ea a cerut autoritatilor locale sa se implice in buna functionare a unitatilor de invatamant, aratand ca nu mai exista preocuparea pentru campania electorala, iar alesii locali trebuie sa se preocupe de acest aspect.Raluca Turcan a aratat ca finantarile pe fonduri europene "nu au avut si nici nu au culoare politica" si ca inclusiv in ceea ce priveste dotarea scolilor "nu exista preferinta in acordarea banilor", vicepremierul subliniind faptul ca alocarile pentru unitatile scolare nu au avut nicio legatura cu vreun criteriu politic."Suntem in acest moment departe de scenariul din primavara si depinde foarte mult de cum actionam in perioada urmatoare", a mai afirmat viceprim-ministrul.