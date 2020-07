Vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie: In jurul datei de 23 august, am putea avea 800 de infectii noi pe zi

"Vorbim de lucruri logice pana la urma. Vorbim de un raport intre masurile care s-au relaxat si felul in care populatia a inteles sa respecte sau sa nu respecte aceste masuri, asa relaxate cum sunt. In momentul in care oamenii nu respecta masurile, nu se poate intampla decat un singur lucru, mai ales pe fondul relaxarii, anume cresterea numarului de cazuri. Practic, de la inceputul lunii iunie, am ajuns la un numar bazal de reproducere de peste 1. Reamintesc ca numarul bazal peste 1 inseamna o crestere a epidemiei", a declarat medicul Emilian Popovici, luni, 6 iulie la Europa FM. "Daca mergem dupa scenariul de 1.1, facut de dl Valentin Parvu si ne gandim ca acest numar bazal se va mentine, practic, in jurul datei de 23 august vom avea in jur de 800 de infectii noi pe zi, ceea ce va insemna o corespondenta in Terapia Intensiva de peste 500 de cazuri. Aceasta este o situatie pe care sistemul ar trebui sa o poata gestiona. Dar, ne putem pune intrebarea, daca aceasta situatie va persista, ce se va intampla in septembrie? Chiar daca se mentine un numar bazal de reproducere, sa zicem, relativ stabil, in timp numarul de cazuri in ATI va creste. Lucrurile trebuie reglate dupa aceste cifre, care nu pot gresi semnificativ, pentru ca, pana acum, proiectiile au fost corecte", a adaugat specialistul."Daca acest numar bazal de referinta ar creste la 1.2, intr-o perspectiva de cateva saptamani din momentul in care s-ar produce aceasta crestere, s-ar putea ajunge la cifre mult mai mari, in sensul ca s-ar putea ajunge la 2.000 de cazuri noi pe zi, ceea ce a insemna o corespodenta de 1.400 de cazuri in Terapie Intensiva", atrage atentia Emilian Popovici.