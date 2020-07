Viceprimar al orasului Focsani, diagnosticat cu COVID-19. Edilul sustine ca n-a mai fost la primarie de saptamana trecuta

Viceprimarul s-a testat la o clinica privata dupa ce a ramas fara gust si fara miros si a prezentat o tuse usoara.Rezultatul testului a aratat ca este infectat cu noul coronavirus.Viceprimarul Focsaniului nu este internat in spital, ci se afla in izolare la domiciliu.Iorga sustine, totodata, ca nu a mai fost la Primarie de saptamana trecuta.In Primaria Focsani, saptamana trecuta, a mai fost confirmata pozitiv o angajata. Urmare a acestei situatii, in institutie s-a realizat dezinfectia si s-au luat o serie de masuri. Astfel, persoanele care au fost contacti directi ai angajatului confirmat pozitiv cu SARS-COV-2 se afla in izolare. Accesul publicului in zonele de Relatii cu Publicul a fost restrictionat.Toate evenimentele cultural-artistice programate pentru urmatoarea perioada s-au anulat sau s-au amanat, in functie de evolutia pandemiei de coronavirus la nivelul judetului Vrancea.