VIDEO Cea mai recenta aroganta a arhiepiscopului Teodosie. A tinut vineri slujba religioasa fara masca

Atata el cat si membrii soborului de preoti nu au purtat masti in timpul procesiunii, conform imaginilor difuzate de Arhiepiscopie pe reteaua Facebook Arhiepiscopul Tomisului a trimis joi seara o adresa catre toate protoieriile din judetul Constanta in care anunta ca preotii sunt delegati in interes profesional sa oficieze Sfanta Liturghie la Manasitrea Pestera Sfantului Apostol Andrei pe data de 30 noiembrie."In contextul pandemiei actuale, precum si al carantinei instituite in judetul Constanta, pentru deplina cinstire a Sfantului Apostol Andrei crestinatorul romanilor, Arhiepiscopia Tomisului a hotarat urmatoarele: in data de 30 noiembrie 2020, toti preotii din Eparhia Tomisului, personal clerical si monahal, sunt delegati in interes profesional sa savarseasca in sobor Sfanta Liturghie la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei din localitatea Ion Corvin, judetul Constanta; bisericile parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului vor ramane deschise pentru inchinare si rugaciune individuala", se arata in documentul Arhiepiscopiei Tomisului.