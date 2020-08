VIDEO Comunitatea Declic atrage atentia asupra pericolului infectarii cu COVID- 19 daca nu purtam masca de protectie

"Am decis sa apelam la specialisti in comunicare si sa facem un film explicativ. Pentru ca imaginile pot fi mai convingatoare decat 1.000 de cuvinte.Imaginile video realizate in America printr-o tehnica speciala de imagistica, ce surprinde curentii de aer care pot purta cu ei virusul, au fost vazute de zeci de milioane de oameni. Noi credem ca ar fi de mare folos sa fie vazute si la noi de cat mai multi, in primul rand de sceptici, de cei ce zic ca masca e un moft.Doar daca intelegem toti ca pericolul nu va trece de la sine, ne vom intoarce la o viata normala. Daca nu, urmeaza luni de restrictii si izolare. Te rog sa urmaresti filmul. Da click pe imagine pentru a-l vedea pe Facebook . Sau da click aici pentru a-l urmari pe youtube. Apoi, nu uita, este foarte important sa-l trimiti spre cat mai multi prieteni", precizeaza Declic.Comunitatea Declic atrage atentia asupra faptului ca numarul imbolnavirilor in Romania creste, dar si asupra scenariilor de perspectiva. "Inainte sa scriu acest email am verificat ultimele stiri privind Coronavirusul. Saptamana trecuta am batut un nou record negativ. Au murit, in Romania, 50 de oameni in 24 de ore. Dar, mai tare decat aceste cifre, ma sperie nepasarea multora dintre semenii mei.Ieri i-am spus unui vanzator care purta masca sub nas ca neglijenta lui poate pune in pericol viata doamnei in varsta, care tocmai cumparase rosii de la el. Mi-a zambit incurcat si si-a tras masca peste nas. Dar mi-a fost clar ca a facut-o doar din politete, am simtit ca nu era convins ca acea masca chiar isi face treaba. Si ca nu face un efort sa o poarte corect toata ziua. La oameni ca el dorim sa ajungem cu acest video.In acest moment, specialistii vorbesc de 2 scenarii, probabile, despre modul in care va evolua situatia. Depinde doar de noi unde ajungem.Scenariul pesimist e ca explodeaza numarul cazurilor si ne intoarcem in izolare, pentru a limita pierderea de vieti, renuntam la concedii, poate chiar la orice fel de calatorii. Renuntam la iesitul in oras, la iarba verde, pe scurt, renuntam la o viata cat de cat normala. Scenariul optimist e ca invatam sa ne protejam, in speranta ca nu o sa ajungem iar inchisi in case. Ne vom proteja doar daca vom intelege ca purtatul mastii nu e doar o regula ce ne este impusa. Este una dintre conditiile fara de care sunt sanse infime sa scapam de pandemie".Cat priveste pericolul infectarii in lipsa purtarii mastii de protectie, Declic precizeaza, referindu-se la filmul propus, ca "Imaginile video realizate in America printr-o tehnica speciala de imagistica, ce surprinde curentii de aer care pot purta cu ei virusul, au fost vazute de zeci de milioane de oameni. Noi credem ca ar fi de mare folos sa fie vazute si la noi de cat mai multi, in primul rand de sceptici, de cei ce zic ca masca e un moft".