VIDEO. Cristian Popescu Piedone spune ca nu are coronavirus. A postat dovada pe pagina de Facebook

"Am primit rezultatul testului si NU sunt infectat cu noul coronavirus. Multe publicatii s-au grabit sa puna diagnostic inaintea medicilor. Ca asa suntem obisnuiti: e mai usor sa fabrici un fake news, in loc sa dai un telefon sa-l intrebi direct pe omul respectiv daca e alba sau neagra", scrie Piedone pa pagia sa de socializare.Mesajul a fost insotit de inregistrarea convorbirii cu Institutul National Matei Bals."Asadar nu sunt infectat cu COVID-19, nu am pus in pericol nicio persoana cu care m-am intalnit in ultimele zile. Sper ca jurnalistii sa verifice pe viitor macar dintr-o sursa, daca nu din 3 cum scrie in manual. In rest, multa sanatate tuturor!", mai transmite Piedone.Joi seara, in spatiul public a aparut informatia conform careia Cristian Popescu Piedone ar fi fost infectat cu noul coronavirus.Citeste si: