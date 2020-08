VIDEO Cum isi tin bucurestenii masca de protectie ca accesoriu de buzunar. Sute de oameni legitimati in autobuze si tramvaie

"In ultimele 24 de ore, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a continuat verificarile ce vizeaza respectarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Au fost efectuate controale la sediul a 60 de societati comerciale, in peste 100 de mijloace de transport in comun, fiind legitimate peste 850 de persoane". a transmis Politia Capitalei Intr-un comunicat de presa.Pe parcursul actiunii au fost constatate si aplicate 81 de sanctiuni contraventionale, in valoarea de peste 90.000 de lei, din care 60 pentru incalcari ale dispozitiilor Legii nr. 55/2020.Aceste actiuni continua pentru siguranta cetatenilor si pentru mentinerea unui climat de liniste publica, anunta politia.