VIDEO Directorul OMS critica "nationalismul" in materie de vaccin, spunand ca nu este compatibil cu lupta anti COVID-19

"Nationalismul vaccinului nu este bun. Nu ne va ajuta", a declarat el in cadrul Forumului Aspen pentru securitate , desfasurat timp de trei zile in mediul virtual anul acesta."Ar trebui sa existe un consens global pentru a face orice vaccin un bun public comun; (...) este un angajament politic", a pledat el."Pagubele provocate de COVID-19 ar putea fi mai mici daca tarile care dispun de mijloacele necesare s-ar angaja", a insistat el.Circa 26 de vaccinuri se afla in diferite stadii de testare, dintre care sase se afla "intr-o etapa buna, de studii clinice", a reafirmat la randul sau directorul pentru programele de urgenta din cadrul OMS, Michael Ryan, exprimand din nou o speranta temperata."Faza 3 nu inseamna ca 'suntem aproape acolo'", a explicat epidemiologul. "Faza 3 inseamna ca este prima data cand acest vaccin a fost introdus la populatia generala, la persoane fizice sanatoase, pentru a vedea daca vaccinul ii va proteja impotriva unei infectii naturale", a mai spus el.Cu toate acestea, "nu exista nicio garantie ca oricare dintre acestea ne va da raspunsul - si probabil vom avea nevoie de mai mult de un vaccin pentru a face aceasta treaba", a afirmat el.Peste 19 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in lume, dintre care cel putin 700.000 de decese, de la izbucnirea pandemiei in China in decembrie trecut, potrivit unui bilant efectuat de France Presse din surse oficiale.