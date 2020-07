VIDEO IPS Teodosie recidiveaza in dispretul vietii: A impartasit bebelusi cu aceeasi lingurita, in ziua in care Romania inregistra 555 de cazuri de COVID -19

Foto: Captura Facebook/Arhiepiscopia Tomisului

Maica stareta a manasatirii "Acoperamantul Maicii Domnului" din Dorna-Arini, Magdalena Onofrei, a declarat pentru Ziare.com ca teodosie a sustinut aceasta slujba miercuri seara."Au participat la slujba aproximativ 30 de persoane, inclusiv cei care au slujit. Din ce stiu eu s-au impartisat doar slujitorii, nu si enoriasii (), insa daca dumneavoastra ati vazut pe imagini si copii, eu nu stiu, pentru ca nu am vazut asta. In privinta impartasaniei, lucrurile au ramas ca intotdeauna, folosind aceeasi lingurita," precizeaza Magdalena Onofrei.Slujba, care a durat trei ore, a fost oficiata de Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Printre oamenii care au participat se afla si copii, care sunt impartasiti cu aceeasi lingurita, dupa cum se poate observa in videoclip de la minutul 2:38:45, potrivit Libertatea Pe 17 iunie, Biserica Ortodoxa a publicat un set de reguli cu privire la participarea oamenilor la slujbele religioase. Printre acestea se numara: distanta de 1,5 metri intre persoane, iar purtarea mastii este obligatorie in lacasul de cult.Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a clasat pe 14 mai plangerea penala formulata de catre "Asociatia pentru Libertatea de Constiinta", prin reprezentantul legal Emil Moise, care-l acuza pe IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, si alti doi preoti de infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor.Anuntul a fost facut de Arhiepiscopia Tomisului printr-un comunicat de presa intitulat "Lingurita de impartasire nu este penala", remis marti Ziare.com.