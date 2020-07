VIDEO Ludovic Orban, dupa intrarea in vigoare a legii carantinarii: "Peste 3.000 de romani diagnosticati cu COVID-19 nu au fost internati"

Orban a remarcat ca incepand de astazi autoritatile au din nou la dispozitie instrumentele pe care le are la dispozitie orice Guvern intr-o tara democratica."Incepand de astazi, avem din nou la dispozitie instrumentele pe care le are orice guvern pentru a lupta eficient contra pandemiei. Sunt reglementate prin lege masurile specifice si ne-a revenit practic dreptul de a putea lua masuri de protectie a sanatatii publice. Reamintim romanilor ca in urma decizii peste 900 de pacienti au cerut externare si peste 3.000 de romani diagnosticati nu au fost internati in spitale . Nu am putut impune izolarea, pentru toate persoanele care au fost infectate in aceasta perioada in urma anchetelor epidemiologice nu aM putut dispune izolarea fata de persoanele cu care au intrat in contact. Aceste doua saptamani de vid legislativ pot avea efecte negative", a afirmat prim-ministrul.El a declarat ca vor fi dispuse toate masurile pentru a opri raspandirea epidemiei."Am avut reuniunea a CNSU care a luat deciziile necesare pentru pregatirea sedintei de Guvern", a subliniat prim-ministrul.El a precizat ca, odata cu aparitia Legii 136 (privind carantina si izolarea - n.r.) practic avem doua legi pe care trebuie sa le avem ca baza legala. Odata Legea 55 si Legea 136. Pe langa hotararea de guvern pe care o vom adopta, care reintroduce masura izolarii, carantinarii, carantinarii zonale, va trebui sa pregatim actele normative subsecvente in baza Legii 136, cu spatiile de carantina, sunt mai multe acte normative care trebuie pregatite rapid. Particip la ora 11 la videoconferinta cu directorii DSP si la ora 17 la videoconferinta cu prefectii", a anuntat Ludovic Orban.Legea privind carantina a intrat in vigoare marti, 21 iulie, la trei zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial. Pentru adopta actele administrative si normative necesare pentru punerea in aplicarte a masurilor cuprinse in lege, premierul Ludovic Orban are intalniri cu ministrii de resort, dar si cu toti prefectii si toti directorii Directiilor de Sanatate Publica din tara. De asemenea, a avut loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.