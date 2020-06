VIDEO Mii de oameni au manifestat la Haga fata de masurile luate pentru stoparea transmiterii Covid-19. Politistii au intervenit in forta

Ziare.

Manifestatia a fost una autorizata, dar ar fi trebuit sa se desfasoare cu un numar limitat de participanti, pana la ora locala 13.30.Cu bannere in maini, manifestantii s-au strans in Malieveld, zona verde din oras, pentru un "sit-in".Politia a anuntat pe Twitter ca s-a adresat de mai multe ori protestatarilor, avertizandu-i in privinta riscurilor, si le-au cerut sa paraseasca locul protestului, insa fara succes."La ordinul autoritatilor, politia face acum arestari", au precizat fortele de ordine.Manifestantii au inceput sa se disperseze cu putin inainte de ora 15.00.Politia a adus un tun de apa pentru a-l folosi impotriva protestatarilor. Au intervenit si politisti calare.