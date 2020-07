VIDEO Neamtul care a fost parinte pentru 80 de copii orfani la Sebes a murit de coronavirus. Avea doar 53 de ani

Matthias Muller avea doar 53 de ani si a murit in Germania, unde mergea de doua ori pe luna ca sa se trateze pentru o alta boala. Infectia cu COVID-19 i-a agravat suferinta si astfel, marti, 14 iulie, fostul bancher a murit, potrivit adevarul.ro Matthias Muller este creatorul uneia dintre cele mai mari structuri de protectie sociala din Transilvania adresate copiilor orfani si a celor care provin din familii foarte sarace: Casa Onisim din Petresti, municipiul Sebes, unde isi are sediul Asociatia "Casa Crestina pentru Copii Saraci".In prezent, in "Casa Onisim" traiesc aproximativ 70 de copii, cu varste cuprinse intre 3 ani si 18 ani. Ei locuiesc in internat in timpul scolii, dar isi petrec vacantele, in masura in care este posibil, la familiile si la rudele lor, in localitatile de unde provin.Copiii sunt supravegheati si indrumati 24 de ore din 24, in grupe mici, de catre 40 de angajati si voluntari romani si germani. Multi dintre acesti angajati lucreaza ca voluntari. Sederea copiilor in "Casa Onisim" nu este limitata de o anumita varsta. Conform talentului lor, copiii primesc o pregatire scolara si, dupa posibilitati, de asemenea o pregatire profesionala. In ziua in care a murit fostul bancher german, DSP Alba a declarat inchis focarul de coronavirus de aici, fiind testate pozitiv cinci persoane.Matthias Muller a ajuns la Petresti in 1999 intr-o misiune de voluntariat. A lasat meseria banoasa de bancher si a venit, impreuna cu familia, in Romania pentru a creste copii orfani si saraci. Biroul lui din centrul de la Petresti este plin cu poze ale copiilor, in diferite perioade din viata. Acesta a murit marti, 14 iulie, in Germania unde mergea des pentru a se trata de o alta boala. Asa cum s-a intamplat in multe alte cazuri, coronavirusul i-a acutizat boala, iar evolutia situatiei a fost fatala.