VIDEO. Orban: Nu exista temei ca legea carantinarii si izolarii sa fie atacata la CCR

"Nu. Nu exista, din punctul meu de vedere, astazi, niciun temei (de fi atacata la CCR - n.r.). De altfel, nu ar fi existat niciun temei de contestare la Curte nici pe proiectul cum l-am gandit noi. Faptul ca a fost dezbatut atat timp in Parlament, cred ca au fost eliminate orice posibile chichite care ar fi putut fi speculate pentru a fi atacate la CCR. Important este sa fie adoptata in cursul zilei de astazi", a declarat Orban, la Senat, unde a participat la sedinta Comisiei juridice.El a adaugat ca, odata intrata in vigoare aceasta lege, capacitatea Guvernului si a autoritatilor sanitare va fi mai mare pentru a putea implementa regulile impuse de pandemia de COVID-19."Noi am avut o perioada in care nu am putut dispune izolarea la domiciliu pentru persoanele care au intrat in contact cu persoanele infectate", a explicat prim-ministrul.Potrivit lui Orban, au existat persoane diagnosticate cu coronavirus si care s-au externat din spital inainte de a se vindeca si asupra carora nu s-a putut dispune masura de izolare. "Or, aceste situatii evident au marit riscul de raspandire a virusului. Odata cu intrarea in vigoare a legii, vom avea la dispozitie instrumentele necesare pentru a lupta eficient impotriva raspandirii virusului", a spus el.In opinia sa, este important este ca, atunci cand pacientul ia o decizie, sa o ia dupa o evaluare din partea medicului specialist, cunoscand toate riscurile.