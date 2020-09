VIDEO Painea neambalata ramane contaminta dupa contactul cu SARS-CoV-2. Ambalati painea - recomanda studiul facut de Universitatea Bucuresti

Experimentele

Cat rezista SARS-CoV-2 pe diferite suprafete

Descoperirea pune o intrebare uriasa autoritatilor din domeniu, respectiv Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorului si Directiei de Sanatate Publica. In Romania, spre deosebire de alte tari, mai mult de jumatate din painea vanduta este neambalata (in Romania se produce zilnic o cantitate de aproximativ 4.000 de tone de paine). Prin urmare, clientii pot sa puna mana direct pe produse si sa aleaga ce paine vor sau sa renunte la ea; evident ca cei care sunt infectati vor contamina cu virus activ painea.Asa cum au aratat specialistii, inca de la inceputul epidemiei, SARS-CoV-2 este "air-borne", adica este prezent in aer si in picaturile extrem de fine pe care le producem cand vorbim. Ori, gravitational, aceste picaturi ajung pe produsele care sunt expuse. De aceea, este indicat sa ne spalam pe maini, sa spalam obiectele pe care le ating si alte persoane si sa curatam zonele expuse contaminarii. Fructele, legumele trebuie si pot fi curatate. Din nefercire, painea neambalata nu poate fi "spalata".Studiul, realizat de un colectiv interdisciplinar de cercetatori coordonat de Centrul 3NanoSAE din cadrul Universitatii Bucuresti, si-a propus sa determine persistenta si riscul de transmitere a virusului SARS-CoV-2, agentul COVID-19, prin intermediul suprafetelor de polietilena/polipropilena utilizate la ambalarea produselor de panificatie.In prima etapa de cercetare au fost colectate secretii de tract respirator superior de la pacienti spitalizati la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" din Bucuresti, confirmati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2. Aceste probe biologice au fost utilizate pentru pregatirea suspensiilor cu care au fost contaminate materialele folosite la ambalarea produselor de panificatie.Punga de ambalaj a fost taiata in patrate cu latura de aproximativ un centimetru. De asemenea, s-au decupat bucati de coaja de paine cu grosimea de 3-4 mm si cu diametrul de 8 mm.In fiecare godeu al unei placi cu sase godeuri (folosite pentru experiment) au fost adaugate cate doua bucati de punga/paine. Punga si painea au fost sterilizate cu UV pe fiecare parte. Ulterior, pe fiecare bucata de punga, respectiv de paine, s-a adaugat o anumita cantitate de proba biologica (de SARS-CoV-2), fiind mentinut contactul timp de 30 de minute, o ora, respectiv trei ore.Dupa fiecare dintre aceste intervale de timp, s-a recurs la detectarea noului coronavirus , cu care probele au fost puse in contact. Pentru acest test s-a folosit metoda Real Time PCR (utilizandu-se kitul Z-Path-nCOV-2019). Rezultatul experimentului, arata cercetatorii de la Universitatea Bucuresti: "A fost decelata prezenta virusului pe fata externa a pungii si pe paine, la toate intervalele de timp selectate". Virusul nu a fost insa descoperit si pe fata interna a pungii.Acelasi studiu mai arata ca, pe exteriorul mastii chirurgicale, noul coronavirus poate rezista pana la sapte zile. Pe bani sau pe hartie, virusul se poate mentine pana la patru zile, dar in functie de o anumita temperatura si de un anume grad de umiditate. Si pe sticla rezista tot patru zile, mai arata cercetarea amintita.Pe suprafetele de plastic s-a sesizat ca virusul rezista pana la 72 de ore, in timp ce pe suprafetele de inox, tesatura sau lemn, doar 48 de ore. In schimb, pe ambalajele de carton virusul se poate mentine timp de 24 de ore. Pe cupru, patru ore, iar pe hartie igienica, in functie de temperatura si umiditate, poate rezista trei ore.Colectivul de cercetare a fost coordonat de prof. univ. dr. fiz. Ioan Stamatin, directorul Centrului 3NanoSAE, si reuneste specialisti de la Universitatea din Bucuresti (CSI Cornelia Nichita, prof. univ. dr. ing. Eden Mamut), de la Institutul de Virusologie "Stefan S. Nicolau" (CS I Carmen Diaconu si CS I Coralia Bleotu) si de la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" (Dr. Liliana Preotescu).