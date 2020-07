VIDEO. Premierul Boris Johnson ii invita pe britanici sa slabeasca pentru a lupta mai bine impotriva coronavirusului

"TAXE PE PACATELE NOASTRE"

Guvernul Johnson a lansat luni acest mare plan de lupta impotriva obezitatii, dupa ce un studiu a relavat obezitatea drept un factor agravant al covid-19."Stim ca obezitatea sporeste riscul unor boli grave si al mortii din cauza (noului) coronavirus . Era, asadar, vital sa luam masuri pentru a ameliora sanatatea natiunii noastre si a proteja NHS (sistemul public de sanatate)", subliniaza ministrul britanic al Sanatatii Matt Hancock.Un studiu realizat de agentia sanitara britanica si prezentat in weekend arata ca persoanele obseze prezinta un risc cu 40% mai mare de a muri din cauza covid-19.Campania - intitulata "O sanatate mai buna" ("Better Health") - prevede interzierea publicitatii la televiziune si online a junk-food-ului pana la ora 21.00, "cand copiii sunt mai susceptibili sa fie expusi".Restaurantele si lanturile de vanzare de mancare pentru acasa cu peste 250 de angajati urmeaza sa fie obligate sa prezinte in mod public numarul de calorii din meniurile lor.Supermarketurile urmeaza sa fie obligate sa puna capat promotiilor la produse alimentare de proasta calitate. Ele vor avea "interdictia de a plasa articole in amplasamente-cheie in magazine, de exemplu in fata caselor de marcat sau la intrare".In afara de o extindere a filialelor NHS consacrate slabirii, medicii generalisti urmeaza sa fie incurajati sa le prescrie prescrie pacientilor exercitii fizice."Slabitul este dificil, dar prin cateva mici schimbari, putem cu totii sa ne simtim mai usori si mai sanatosi", insista Boris Johnson.Spitalizat el insusi la terapie intensiva dupa ce a contractat noul coronavirus, Johnson a imputat in mai multe randuri severitatea simpromelor sale, intre altele, greutatii sale.Acest plan constituie un viraj la 180 de grade al fostului primar al Londrei.El s-a declarat anterior impotriva "taxelor asupra pacatelor noastre" si unei abordari "maternaliste" a statului.In urma cu peste un an, liderul conservator s-a angajat sa revina asupra impunerii unor taxe bauturilor dulci, care au intrat in vigoare in aprilie 2018. Acestea vizau o reducere a consumului de zahar in randul celor mai tineri.Regatul Unit si-a stabilit ca obiectiv sa reduca la jumatate obezitatea infantila pana in 2030.Un copil din trei este supraponderal sau obez la terminarea scolii primare - adica in intervalul de varsta de 10-11 ani."E greu sa slabesti, dar cu unele mici schimbari ne putem simti cu totii mai in forma si mai sanatosi. Daca toti ne facem treaba, ne putem reduce riscurile de sanatate si sa ne protejam impotriva coronavirusului - precum si sa scapam de NHS", scrie premierul pe pagina sa de Facebook In decurs de 30 de ani, nivelul obezitatii infantile s-a dublat in regat.Aproape doua treimi (63%) dintre adulti depasesc, la randul lor, o greutate considerata sanatoasa - 36% sunt supraponderali, iar 28% sunt obezi, potrivit unor date guvernamentale.Intr-un raport prezentat in toamna, medicul-sef al Sanatatii Publice britanice Sally Davies propunea interzicerea mancatului in transportul in comun, cu scopul de a se pune caat "culturii gustarii", foarte raspandita in regat.Guvernul nu a prezentat detalii cu prvire la finantarea acestui plan.Cotidianul The Gardian evalueaza costul acestor masuri la zece milioane de lire sterline (11 milioane de euro).