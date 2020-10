VIDEO Reactia premierului Orban dupa ce prefectul Capitalei nu a stiut sa spuna care este situatia la zi a epidemiei de COVID-19 in Bucuresti

"Nu am urmarit declaratiile domnului prefect, dar noi facem o evaluare a activitatii fiecarui prefect in parte. Cand vom avea vreo decizie de comunicat, o vom comunica. (...) Prefectul Capitalei a convocat Comitetul pentru Situatii de Urgenta din Bucuresti pentru ora 15:00 (luni, 19 octombrie). Este important sa se dispuna toate masurile si planul de implementare a masurilor stabilite in lege si in Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta", a precizat Ludovic Orban.Reamintim ca afirmatiile premierului Romaniei care-l privesc pe prefectul Capitalei au fost facute in contextul in care Gheorghe Cojanu a spus, duminica seara, la Digi 24, ca nu stie cate infectari au fost depistate in ultimele 24 ore in Capitala.Cu doar cateva ore inainte, Gheorghe Cojanu nu a stiut sa spuna nici care este rata de infectare anuntata de DSP Bucuresti: "Am mai facut o afirmatie, ca eu nu am avut numarul de imbolnaviri, eu eram la cumparaturi. Am fost instiintat de domnul colonel Precup, de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, ca este 3,02 si ca trebuie sa ne vedem la Prefectura".