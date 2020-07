VIDEO Spitalul Modular construit de "Daruieste Viata" pentru bolnavii COVID este terminat de o luna. Motivul absurd pentru care nu poate fi folosit

Cu toate acestea, spitalul nu a putut fi folosit din cauza ca Spitalul Elias, in curtea caruia se afla, nu a cerut aviz. Managerul Spitalului Elias, Mugur Ardelean a declarat, intrebat de Hotnews.ro cum explica faptul ca unitatea medicala pe care o conduce a cerut doar aviz de spital de triaj pentru un spital modular cu 38 de paturi de terapie intensiva pentru pacienti COVID in stare critica, ca "m-ati sunat sa ma trageti pe mine la raspundere? Va rog sa ma lasati sa lucrez, nu am timp". Spitalul modular este gata de o luna, fiind construit de Asociatia Daruieste Viata din donatii si sponsorizari, fiind cel mai modern de acest fel din tara.Mai mult, Spitalul Elias, in curtea caruia a fost construit, nu a cerut Ministerului Sanatatii si DSP aviz pentru spital COVID de terapie intensiva, ci doar pentru spital de triaj, a precizat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , pentru HotNews.ro. De asemenea, Ministrul Sanatatii mai spune ca a discutat sambata dimineata cu managerul spitalului Elias si au convenit ca spitalul modular sa fie folosit ca spital ATI COVID. Ministrul a mai spus ca spera ca procedura sa dureze in jur de doua zile.Initial, Spitalul ELias a cerut de la Directia de Sanatate Publica aviz de spital ATI COVID pentru spitalul modular construit din donatii in curtea sa, pentru ca apoi sa se razgandeasca la foarte scurt timp dupa aceea, solicitand doar aviz de spital de triaj, a mai spus ministrul Sanatatii. Mai mult, ministrul a declarat ca institutia pe care o conduce era legata de maini si de picioare in acest caz, solicitarea pentru aviz neputand veni, conform legii, decat din partea spitalului.Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a mai declarat ca spera ca procedura si acordarea avizului de catre DSP sa nu dureze mai mult de doua zile, iar spitalul sa poata fi apoi folosit, deoarece "este nevoie de el".De asemenea, si premierul Ludovic Orban a declarat sambata intr-o conferinta de presa ca "Deja am vorbit si cu domnul ministru Tataru, si cu domnul secretar de stat Arafat, am discutat si cu doamna Gheorghiu, care a fost implicata intr-un proiect umanitar, si exista un sistem modular, exista o sectie practic care poate fi folosita pentru terapie intensiva, de 38 de paturi, care este in cadrul spitalului Elias. Imediat am vorbit cu domnul ministru Tataru, cu domnul secretar de stat Arafat, pentru a asigura inzestrarea - nu au ventilatoare, nu au monitoare - si trebuie mobilizate din rezerva strategica aflata in administrarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta toate echipamentele necesare si, de asemenea, sa fie asigurata asistenta medicala. E necesar sa identificam fie la spitalul Elias, fie sa luam prin detasare de la alte spitale medicii si asistentele care sa poata sa asigure asistenta medicala pentru pacienti. Am inteles ca este vorba despre 38 de paturi, care oricum nu vor putea fi folosite toate pentru terapie intensiva, pentru ca sunt necesare paturi si pentru pacientii care ies din intubare si au nevoie de tratament."Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat vineri seara ca in acest moment nu mai exista locuri libere pentru pacientii COVID la Terapie Intensiva, in spitalele din Bucuresti. Pacientii gravi sunt dusi la spitale din afara Bucurestiului, dar si acestea incep sa nu mai aiba locuri la Terapie Intensiva, a afirmat Raed Arafat, la Digi 24.In legatura cu spitalul modular, Oana Gheorghiu, vicepresedintele Asociatiei Daruieste Viata, a declarat ca: "Nu stim de ce spitalul nu este folosit, mai ales acum, cand autoritatile anunta ca nu mai au locuri in Terapie Intensiva. Poate ca trebuie sa le amintim de el, ca sa trimita pacienti. Spitalul modular a fost gandit de la inceput pentru pacienti in stare grava diagnosticati cu COVID, tocmai pentru ca atunci cand am inceput noi constructia vedeam ce se intampla in Italia si ne dadeam seama ca va fi o problema daca vom avea ceva similar. Avem un parteneriat cu spitalul Elias, am predat spitalul modular spitalului Elias, dupa ce el a fost construit si dotat. Spitalul modular a fost construit pentru pacientii COVID, a fost verificat de Directia de Sanatate Publica si am inteles ca a fost gasit totul in regula, nu s-a spus nimic despre conformarea lui, asa cum inteleg ca se vorbeste acum".Constructia spitalului modular din curtea spitalului Elias a costat aproximativ 2,2 milioane de euro, iar spitalul este cel mai modern de acest fel din Romania. Peste 250.000 de oameni au donat prin SMS pentru constructia lui si zeci de companii au sponsorizat proiectul.Spitalul modular are 38 de paturi, fiecare pat fiind dotat cu gaze medicale pentru a putea trata cazuri grave (de terapie intensiva). Spital va fi transformat, dupa epidemie, in spital pentru mari arsi.