VIDEO Turistii ignora pandemia de coronavirus: Sambata seara a fost o aglomeratie de nedescris in Eforie Nord

Sambata, 25 iulie, numarul total al persoanelor confirmate cu noul coronavirus a ajuns la 43.678, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.284 de noi imbolnaviri.Alti 15 de pacienti confirmati Covid si-au pierdut viata, ducand bilantul total al deceselor la 2.165. Numarul pacientilor in stare grava, internati la sectiile de terapie intensiva a ajuns la 315.Prefectu spune ca unele persoane poarta masca, dar ca distantarea sociala practic nu exista."Sunt pe teren alaturi de echipele de politisti si jandarmi care se afla la datorie in una dintre cele mai aglomerate statiuni de pe litoral: Eforie Nord.Aici, dupa cum puteti vedea si in imagini, sunt oameni care chiar poarta masca de protectie, pentru ca au constientizat ca se afla intr-un loc foarte aglomerat, unde distantarea sociala, practic, nu exista. Totusi, sunt multi la polul opus, oameni care, parca, nu cred in existenta virusului," scrie prefectul.