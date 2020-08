VIDEO Turistii sfideaza in continuare pandemia la Eforie Nord si Mamaia. Cel mai aglomerat weekend de pe litoral: "Cine e bolnav? Eu nu inteleg"

Sunt 150.000 de turisti pe litoral, in acest weekend, potrivit unor cifre prezentate de Digi 24. Reprezentanti din industria turismului spun ca de fapt numarul celor prezenti pe litoral este de fapt dublu fata de cel raportat de unitatile hoteliere. Sunt multi cei care se cazeaza la rude, prieteni si particulari.Comparativ cu zilele trecute, turistii au inceput sa pastreze regulile de distantare."De la ora 18.00 pana la 23.00 purtam masca, ne conformam legii. Am purtat masca si de dimineata", spune un tanar.Chiar daca respecta normele impuse de autoritati de frica amenzilor, unii turistii nu cred in continuare in existenta virusului."Nu ma protejez".De ce?"Nu cred in asta. Prea multe cazuri se intampla in care eu nu prea cred"."Eu spun sincer ca nu am intalnit pe nimeni. Cine e bolnav? Eu nu inteleg. Poate ca este, dar nu e asa grozav," continua acesta.La malul marii, temperaturile au atins 30 de grade Celsius, dar vantul a suflat cu putere si marea a fost agitata. Salvamarii au arborat steagul rosu, care indica faptul ca scaldatul este interzis. Dar turistii nu prea au tinut cont de semnificatia steagului si s-au aventurat in valurile puternice si astfel si-au riscat viata.