VIDEO Vedeta serialului "Breaking Bad" recunoaste ca a avut COVID-19: "Am fost unul dintre cei norocosi"

"Vreau sa va anunt ca am avut COVID-19 in urma cu putin timp. Am fost foarte norocos, am avut simptome foarte usoare. Asadar, m-am gandit ca poate era posibil sa fac ceva si m-am inscris intr-un program la UCLA Blood and Platelet Center, in speranta ca donarea de plasma va putea sa ii ajute pe alti oameni", a declarat Bryan Cranston, potrivit Adevarul Starul sustine ca a avut "o usoara durere de cap, o senzatie de apasare in zona pieptului si pierderea mirosului si a gustului"."Cam pe-acum probabil ca va simtiti un pic, restrictionati din punctul de vedere al mobilitati si, la fel ca mine, sunteti plictisiti de asta! Ei bine, vreau doar sa va incurajez sa mai aveti un pic de rabdare. Eu am fost destul de strict in respectarea regulilor si, totusi, am luat virusul. Da, suna descurajant acum cand peste 150.000 de americani au murit din cauza virusului. Eu am fost unul dintre cei norocosi. Va indemn sa purtati masca, sa va spalati pe maini si sa ramaneti distantati fizic. Vom invinge, dar doar daca respectam regulile impreuna", a mai spus vedeta pe Instagram.