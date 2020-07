VIDEO Zeci de persoane s-au inghesuit duminica la Salina Turda, fara sa respecte regulile de distantare

Potrivit unei inregistrari video realizata de un turist, Cristian Pestritu, si trimisa Stirilor Pro TV , oamenii aflati duminica la ora 13.00 in Salina Turda au format cozi de asteptare la casa de bilete, dar fara sa pastreze distanta de cel putin 1,5 metri, asa cum recomanda autoritatile.De asemenea, unii dintre ei purtau masti de protectie, desi se aflau intr-un spatiu inchis."Salina Turda, respectarea distantei sociale. Eu nu prea o vad. Unii cu masca, unii fara masca", spune cel care a filmat aglomeratia.In regulamentul postat pe site-ul salinei se arata ca "turistii vor purta obligatoriu mastile de protectie", insa nu exista nicio prevedere legata de distantarea pe care trebuie sa respecte turistii.Duminica, a 3-a localitate din Romania intra in carantina totala, din cauza numarului mare de imbolnaviri cu Covid-19.De asemenea, un numar de 1.120 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica (GCS).