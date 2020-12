VIDEO Zeci de sibieni au uitat de carantina si s-au inghesuit sa trimita pachete cu cozonaci si slana la rudele din Spania

"Fratele meu, cumnata, nepotii si un verisor sunt in Spania, le e greu sa vina acum in Romania de sarbatori ca nici nu stiu sigur daca nu-i inchid astia in casa de la coronavirus. Asa ca le-am pregatit niste pachete, cateva lucruri de-ale noastre, traditionale, ce nu prea gasesc pe acolo: branza, carnati, slana, cozonaci...", a declarat pentru Turnul Sfatului.ro o femeie care strange fericita in mana o chitanta in dimineata zilei de miercuri, 16 decembrie, semn ca reusise sa plaseze coletul.Un alt barbat, care astepta mai pe margine, se arata temator de imbulzeala creata. "Nu pleaca soferul pana nu ia tot ce e aici, nu are rost sa ma bag acolo. Dar puteau fi si oamenii mai civilizati si sa stea la coada, frumos. Iar firma putea sa organizeze un punct de lucru, sa mergi undeva, lasi pachetul, platesti, iar cand vine soferul incarca si pleaca", spune acestea.Din cand in cand, din remorca in care se strangeau pachetele, cine striga: "Distantare sociala!", "Distantare sociala!". Efect zero, nimeni nu facea un pas in spate, scrie TurnulSfatului.ro.CITESTE SI: