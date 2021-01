Viktor Orban anunta ca Ungaria va mentine pana la 1 februarie restrictiile impuse pentru a limita raspandirea noului coronavirus

In interventia sa saptamanala la postul public de radio, Orban a spus ca restrictiile vor fi mentinute pana cand vaccinurile anti-COVID-19 vor fi la indemana, potrivit MTI.Vaccinurile sunt sigure si necesare, a spus seful executivului ungar, care a precizat ca se va vaccina "atunci cand ii va veni randul".Referitor la criza economica, Viktor Orban si-a anuntat intentia de a "face mai mult decat doar a preveni criza". "Vreau ca 2021 sa fie un an remarcabil pentru unguri", a subliniat el, adaugand ca primele luni ale acestui an vor fi dificile.Potrivit site-ului koronavirus.gov.hu, in ultimele 24 de ore, pana vineri dimineata, in Ungaria au decedat 115 de pacienti din cauza COVID-19, perioada in care s-au inregistrat 2.907 de noi cazuri de infectare. Numarul total al persoanelor care au contractat COVID-19 a ajuns astfel la 337.743 in Ungaria.Pana in prezent, in aceasta tara au murit din cauza noului coronavirus 10.440 de persoane, iar 186.449 de oameni bolnavi de COVID-19 s-au vindecat.In spitalele ungare sunt internati 5.297 bolnavi de COVID-19, iar 20.865 de oameni se afla in carantina la domiciliu. Pana in prezent Ungaria a efectuat 2.798.939 de teste pentru identificarea prezentei noului coronavirus.Cele mai multe cazuri s-au consemnat la Budapesta (63.738), care este urmata de judetele Pesta (42.135), Gyor-Moson-Sopron (19.376), Hajdu-Bihar (19.368) si Borsod-Abauj-Zemplen (18.989). Judetul cel mai putin afectat este Tolna (6.827 cazuri).Citeste si: