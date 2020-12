Lucian Bode: Vineri intra in tara, prin Vama Nadlac, prima transa de vaccin anti COVID-19 alocata Romaniei

"Maine va sosi prima transa alocata Romaniei in Vama Nadlac si o vom prelua prin structurile noastre, o vom transporta la Bucuresti, vom comunica public exact care sunt pasii pe care ii vom urma atat la Nadlac, maine, cat si poimaine, in Bucuresti, vom anunta din timp exact care este calendarul", a declarat Lucian Bode, la finalul ceremoniei de predare a mandatului de ministru al Transporturilor.De asemenea, Bode a mai precizat ca atunci cand ii va veni randul, se va vaccina impotriva Covid.Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" din Bucuresti este centrul national de primire si stocare al dozelor de vaccin anti-Covid.Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca vaccinarea incepe in 27 decembrie, la ora 9:00, in doua spitale din Capitala, iar la ora 10:00, in Centrele regionale.Citeste si: Presedintele Iohannis a promulgat legea care completeaza Codul Muncii si stabileste beneficii salariale aplicate in starea de urgenta